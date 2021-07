Mercedes komt topsnelheid tekort. Lewis Hamilton liet na de Grands Prix van Frankrijk en Stiermarken weten de Red Bulls op de rechte stukken niet bij te kunnen houden sinds de update van de Honda-krachtbron. De zevenvoudig wereldkampioen pleitte voor een eigen upgrade bij Mercedes. Meer vermogen, of minder luchtweerstand, maar dat is zo simpel nog niet.

Hamilton heeft wel gelijk natuurlijk. Om de topsnelheid te verhogen, kun je twee dingen doen: het vermogen van de motor vergroten, of de luchtweerstand van de auto verlagen. Het vermogen opschroeven is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Een agressievere motorstand gaat vrijwel altijd ten koste van de betrouwbaarheid. Als Hamilton geen zin heeft om te moeten wachten op een nieuwe, meer betrouwbare krachtbron, dan zal Mercedes iets moeten doen aan de luchtweerstand.

De achtervleugel speelt een grote rol in de luchtweerstand van de auto. Hoe kleiner de achtervleugel, hoe minder de luchtweerstand en hoe hoger de topsnelheid. De achtervleugel van Mercedes is echter een stuk groter dan die van concurrent Red Bull. Zo groot zelfs dat Red Bull teambaas Christian Horner de achtervleugel omschreef als een ‘schuurdeur’. Maar James Vowles, het strategisch hoofd van Mercedes, vindt dat de Zilverpijlen met de ideale achtervleugel rijden.

“We hebben een reeks achtervleugels tot onze beschikking, net als Red Bull en andere teams op de grid”, vertelt Vowles in de Race Debrief. “Je hebt circuits zoals Monaco waar je veel downforce nodig hebt. Je wil dan de grootst mogelijke achtervleugel hebben. En dan heb je races zoals Monza waar je topsnelheid nodig hebt nodig hebt.” Het hangt er dus per circuit vanaf met wat voor achtervleugel de Mercedes rijdt.

Toch moeten er op alle circuits keuzes worden gemaakt. “Je zou natuurlijk een kleinere achtervleugel kunnen hebben en sneller kunnen gaan op het rechte stuk, maar dan zou je je grip in de bochten opofferen”, legt Vowles uit. “En niet alleen dat, het heeft ook effecten op de bandendegradatie. Omgekeerd kun je met minder achtervleugel misschien iets beter inhalen. Er moet een balans worden gezocht.”

Om tot de perfecte balans te komen, gebruikt Mercedes simulaties. “We simuleren alle afstellingen van de achtervleugel die we tot onze beschikking hebben en komen zo tot een optimale setting voor dat circuit”, aldus de strateeg. “We houden rekening met inhalen, de kwalificatie en de race. Wat daaruit komt is de afstelling van de achtervleugel die je op onze auto ziet.”

Red Bull rijdt weliswaar met een kleine achtervleugel, maar volgens Vowles kun je dat geen eerlijke vergelijking. “De achterkant van hun auto staat veel hoger dan bij ons het geval is”, zegt hij. “Dus het is niet te vergelijken hoeveel luchtweerstand zij hebben ten opzichte van onze afstelling.” Vowles twijfelt niet dat Mercedes het maximale uit de achtervleugel haalt op het moment. “We hebben dit goed onderzocht. Wat we nu hebben is optimaal voor een snelle rondetijd. Dat is uiteindelijk waar het in de kwalificatie en race om draait.”

