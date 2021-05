Mercedes heeft in 2020 maar liefst 373,3 miljoen euro uitgegeven aan de Formule 1, blijkt uit documenten in handen van Motorsport.com. Het Duitse team gaf daarmee een vergelijkbaar bedrag uit als in 2019, maar zal des te harder haar best moeten doen om aan het budgetplafond te voldoen.

Vanwege de verschillende wisselkoersen is er in euro’s amper een verschil, maar in Britse ponden namen de uitgaven van het team af. Waar het in 2019 ruim 333 miljoen pond spendeerde, was dat vorig jaar 324,9 miljoen pond. In euro’s komt het beide jaren neer op ruim 373 miljoen. De lagere uitgaven kunnen verklaard worden door de ingekorte kalender, maar ook door de eerste stappen richting het budgetplafond.

Mercedes gaf ruim 373 miljoen euro uit om het 2020-kampioenschap te winnen. Foto: Motorsport Images

Het enorme bedrag dat Mercedes in 2020 heeft uitgegeven toont des te meer aan dat het budgetplafond een zware klapper is voor het Duitse team. Met het budgetplafond mogen de teams maximaal 145 miljoen dollar, zo’n 121 miljoen euro, besteden. Dit is wel met de nodige uitzonderingen, zoals het salaris van de coureurs en de top van het management. Dat budgetplafond geldt sinds dit seizoen.

Het gaat hierbij echter enkel om de kosten om het team in Brackley, waar de fabriek van Mercedes staat, te runnen. Daar valt dus de motorontwikkeling, die plaatsvindt in de fabriek in Brixworth, buiten. Opvallend is dat Mercedes ondanks het budgetplafond meer mensen heeft aangenomen. Waar het team in 2018 nog 968 personeelsleden telde, was dat in 2019 al 1016 en is dat in 2020 tot een totaal van 1063 gekomen.

Het succes van Mercedes, dat voor de zevende jaar op rij de dubbel pakte (kampioen bij coureurs en constructeurs), legde het team geen windeieren. De omzet van Mercedes daalde wel lichtjes, ondanks de coronacrisis. Daardoor lag het Formule 1-circus vorig jaar een aantal maanden stil, maar na die periode volgde een druk halfjaar met zeventien races in 23 weekenden. De omzet daalde van 363,3 miljoen Britse pond in 2019 naar 355,5 miljoen pond in 2020, omgerekend zo’n 408 miljoen euro. Dat was in 2019 dus nog zo’n 430 miljoen euro. De winst daalde tot 16,9 miljoen euro.