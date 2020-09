Mercedes gaf ruim 373 miljoen euro uit voor kampioenschap 2019

Mercedes heeft vorig jaar ruim 373 miljoen euro uitgegeven om het kampioenschap te winnen, blijkt uit cijfers in handen van Motorsport.com. De cijfers geven maar eens duidelijk aan dat het Duitse team volgend jaar flink moet besparen in verband met het budgetplafond.

Volgend jaar wordt er al gewerkt met een budgetplafond, waardoor de teams maximaal 145 miljoen dollar, zo’n 121 miljoen euro, mogen besteden. Dit is wel met de nodige uitzonderingen, zoals het salaris van de coureurs en de top van het management, maar dat betekent nog steeds dat Mercedes flink zal moeten besparen om te voldoen aan het budgetplafond, zeker omdat het team vorig jaar ruim 373 miljoen euro heeft uitgegeven om het kampioenschap te winnen.

Het gaat hierbij echter enkel om de kosten om het team in Brackley, waar de fabriek van Mercedes staat, te runnen. Daar valt dus de motorontwikkeling, die plaatsvindt in de fabriek in Brixworth, buiten.

Vorig jaar gaf Mercedes dus veel uit, maar het succes (Lewis Hamilton werd opnieuw kampioen en ook het constructeurskampioenschap kwam voor de zesde keer op rij op naam van Mercedes) leverde het team ook veel op. Mercedes verdiende nooit eerder zoveel als in 2019: in 2017 verdiende het team zo’n 399 miljoen euro, in 2018 was het nog zo’n 401 miljoen euro maar in 2019 steeg het flink naar 430 miljoen euro. Het team gaf echter ook meer uit dan de voorgaande jaren, waardoor de daadwerkelijke winst op omgerekend 17,4 miljoen euro neerkomt, nog steeds een stijging ten opzichte van voorgaande jaren.