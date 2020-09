Wolff: Doel is om volgend jaar de kwalificatiemodus tijdens de race te gebruiken’

Toto Wolff zegt dat het kwalificatiemodusverbod Mercedes alleen maar verder heeft aangespoord om met grotere ontwikkelingen en verbeteringen te komen in de toekomst. Hywel Thomas, die de leiding heeft over de motorafdeling bij Mercedes, wil dat Mercedes volgend jaar de party mode in de races gaat gebruiken.

Mercedes accepteert de regelwijziging en wil op een ‘positieve’ manier reageren. “Tuurlijk waren we een beetje gefrustreerd toen we het nieuws hoorden. We optimaliseerden onze motor tot bijna de limiet tijdens de kwalificatie. Dat was één van onze doelen voor dit jaar. Het is dan natuurlijk frustrerend dat het van ons wordt afgenomen”, aldus Wolff.

“Maar aan de andere kant hoort het bij de sport. Het is niet de eerste keer dat een team gestraft wordt of afgeremd wordt door andere teams, de FIA of door de commerciële rechtenhouders. Ik snap het dus wel”, zegt Wolff.

Mercedes gaat nu proberen om de party mode volgend jaar in de races te gebruiken. “Hywel Thomas, die nu de leiding heeft over de motorafdeling, zei als dit de beslissing is, dan gebruiken we volgend jaar de kwalificatiemodus in de race. Soms heb je extra motivatie nodig om meer uit jezelf te halen. Deze technische richtlijn kan in dat opzicht ook een voordeel voor ons zijn”, zegt de Mercedes-teambaas.

Ook rekent de Oostenrijker erop dat Mercedes sneller gaat zijn op zondag. “We gaan zeker tijd winnen in de race, omdat we nu meer uit de motor kunnen halen. De motor zal nu niet meer zoveel schade oplopen tijdens de kwalificatie en daardoor kunnen we meer de limiet opzoeken op zondag”, aldus Wolff.

