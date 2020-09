Hamilton voorspelt ‘nachtmerrie’ door fileleed in de kwalificatie

Monza lijkt in weinig op, pak ‘m beet, de Nederlandse A4 of A27, maar toch is wereldkampioen Lewis Hamilton bang voor het nodige fileleed op de Italiaanse hogesnelheidstempel. “Het kan wel eens een nachtmerrie worden.”

Dat voorspelt Hamilton – vrijdag overigens de snelste man in de tweede vrije training – in gesprek met Sky Sports F1. De reden laat zich raden: het voorsorteren op de achterste rechte stukken van het circuit voor het ingaan van de vliegende rondjes.

Zoeken coureurs daar normaal naar vrije ruimte, daar is het op het snelle Monza juist zoeken naar een slipstream – door kort achter een ander te rijden, heeft een auto immers minder luchtweerstand en kan een hogere topsnelheid worden behaald. Wat een flinke bonus is op Monza.

“Van wat ik heb begrepen, wil de wedstrijdleiding dit aanpakken door een minimumrondetijd in te stellen die je moet rijden”, weet Hamilton, die daar echter weinig vertrouwen in heeft: “Het kan wel eens een nachtmerrie worden.”

De ‘kwalificatiefile’ zal zeer waarschijnlijk een gespreksonderwerp zijn tijdens de drivers’ briefing vrijdagavond. Voor de technische briefing met zijn team Mercedes heeft Hamilton overigens ook nog wel een talking point: “De balans kan nog wel beter, met die hobbels hier.”

Hobbels of geen hobbels, Mercedes vond vrijdag weinig obstakels op haar pad naar de snelste tijd in zowel VT1 als VT2. In de ochtendsessie was Valtteri Bottas het snelst, Hamilton was dat na de lunch. In de tweede training was Hamilton bovendien 0.897 seconde los van nummer drie Lando Norris.

