Mercedes geeft ‘race bays’ in fabriek een update

De monteurs van Mercedes kunnen voortaan weer in een splinternieuwe omgeving werken. De race bays, de plek in de fabriek waar de auto’s in en uit elkaar worden gehaald, kregen de afgelopen periode een facelift.

Mercedes heeft twee fabrieken in Engeland. De motoren worden in Brixworth gebouwd, in Brackley wordt de rest van de auto’s gebouwd. In die laatste fabriek kunnen de monteurs voortaan werken in gloednieuwe race bays.

“Waneer een hoofdstuk in de geschiedenis van het team ten einde komt, begint een nieuw en spannend hoofdstuk”, zo schrijft Mercedes op Instagram, waarna het team het palmares van de werkplek opsomt. “Sinds 1999 hebben de auto’s die in de oude race bays zijn gebouwd 115 overwinningen, 253 podiums, 126 poleposities en 79 snelste ronden gescoord.”

De fabriek in Brackley werd in 1999 in gebruik genomen door BAR-Honda. Later waren ook Honda F1 en Brawn GP er gevestigd. In 2010 werd Brawn omgedoopt tot Mercedes, dat sindsdien vanuit Brackley opereert.

