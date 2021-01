Mercedes voegt Frederik Vesti toe aan opleidingsprogramma

Mercedes heeft de 19-jarige Deen Frederik Vesti toegevoegd aan zijn opleidingsprogramma. Vesti komt dit jaar uit in de Formule 3 voor het Franse ART Grand Prix. “Ze kiezen hun junior drivers zeer zorgvuldig uit, dus ik ben erg enthousiast om deel uit te maken van dit programma.”

Met Frederik Vesti voegt Mercedes een vijfde coureur toe aan zijn junior-programma. De bekendste Mercedes-junior is George Russell, daarnaast maken ook Andrea Antonelli, Paul Aron en Alex Powell deel uit van het opleidingsprogramma. Vesti is voorlopig een relatief onbekende naam. Zijn grootste resultaat is de titel in de FREC (een regionaal Europees Formule 3-kampioenschap, red.) in 2019. Afgelopen jaar eindigde hij als Prema-coureur als vierde in het F3-kampioenschap. In 2021 blijft Vesti actief in de Formule 3, dit seizoen komt hij uit voor het Franse ART.

De Deen is opgetogen met deze stap in zijn prille carrière. “Ik heb ervan gedroomd om een Mercedes-junior te zijn en ik heb er jarenlang zo hard voor gewerkt. Die motivatie heeft me elke dag geholpen”, reageert Vesti in een statement. “Om nu met Mercedes, het beste team ter wereld, te werken is een enorme stimulans voor mijn carrière. Ik kijk er echt naar uit om in de toekomst een sterke relatie op te bouwen.”

“Ik bewonder Mercedes zo voor hun mentaliteit en hun hardwerkende mentaliteit, die hen heeft geholpen om zo succesvol te worden”, vervolgt de Deen. “Ze kiezen hun junior rijders zeer zorgvuldig uit, dus ik ben erg enthousiast om deel uit te maken van het programma, met hen samen te werken en me te ontwikkelen als coureur. Ik dank Toto (Wolff, red.) en het team voor hun vertrouwen in mij en mijn toekomst”, aldus Vesti.

#WelcomeFred ✍️ @frederik_vesti is officially a Mercedes Junior Driver 👊 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 19, 2021

