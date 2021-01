Wolff laat Russell verder rijpen: ‘Jonge coureurs krijgen al snel kritiek bij een topteam’

Hoewel hij veel vertrouwen heeft in George Russell, wilt Toto Wolff dat de Brit nog een jaartje rijp bij Williams. Daar kan de voormalig F2- en GP3-kampioen verder ‘routine en ervaring’ opdoen. “Wereldtitels winnen in de Formule 1 draait erom zo weinig mogelijk foutjes te maken.”

George Russell begint dit jaar aan zijn derde seizoen bij Williams. De 22-jarige Brit zou gebruikt worden als drukmiddel in de onderhandelingen tussen Lewis Hamilton en Mercedes, maar Toto Wolff lijkt niet van plan zijn pupil dit jaar al voor Mercedes te laten rijden. Ondanks sterke prestaties voor achterhoede team Williams acht Wolff het verstandig om Russell nog een jaartje te laten rijpen bij het team uit Grove, onder meer om aan zijn foutenlast te werken.

“Wereldtitels winnen in de Formule 1 draait erom zo weinig mogelijk foutjes te maken”, vertelt Wolff aan Autosport. “En dat komt alleen met routine en ervaring. Mercedes verwacht dat soort prestaties en daarvoor moet je jonge rijders tijd geven. Jonge coureurs krijgen al snel kritiek te verduren wanneer ze fouten maken in de omgeving van een topteam, waar ze veel onder druk staan”, legt de Mercedes-teambaas uit. “Daarom is het belangrijk om lessen te trekken uit ervaringen zoals Imola (Russell crashte tijdens de race op Imola achter de Safety Car, red.) om een coureur te worden die constant op een hoog niveau kan presteren.”

Hoewel Russell dus een derde jaar ervaring moet opdoen bij Williams, is het vertrouwen in hem groot. “We geloven in George omdat er niet veel rijders zijn die opstapklassen hebben gewonnen als rookie, zeker niet in de competitieve kampioenschappen van de F2 en GP3.” Ook zijn prestatie tijdens de GP van Sakhir, waar hij Hamilton verving, maakte indruk. “Het was jammer dat die kans er kwam omdat Lewis uitviel, maar voor ons was het een bevestiging van wat we dachten over George.”

