Mercedes zei na afloop van de Hongaarse Grand Prix nog dat het ‘100 procent de juiste keuze’ was om Lewis Hamilton niet naar binnen te halen voor slicks bij de herstart, maar komt daar nu op terug. Wel geeft het team twee redenen waarom het een lastige keuze was.

De keuze om Hamilton niet naar binnen te halen bij de herstart, leidde tot vraagtekens bij de concurrentie. Hij verscheen als enige aan de herstart op de intermediates, terwijl de overige veertien coureurs in de pitstraat wachtten op het groene licht om op de slicks te vertrekken. Hamilton moest na een ronde toch naar binnen en verloor zo kostbare tijd. Teambaas Toto Wolff verdedigde het besluit van het team na de race: “Het was 100 procent de juiste keuze en ik sta daar vol achter”, aldus de Oostenrijker.

Maar in een debriefingvideo maakt het team toch een draai van 180 graden. Technisch directeur Mike Elliott geeft toe dat het achteraf gezien toch de foute keuze was van Mercedes om Hamilton niet naar binnen te halen. “Het is duidelijk dat we achteraf de verkeerde keuze hebben gemaakt, maar je moet in gedachten houden dat die beslissingen echt heel lastig zijn”, legt Elliott uit. “We twijfelden aan het begin van de race over welke band we moesten pakken, want het bleek dat de inters de juiste keuze waren omdat het begon te regenen in de ronde naar de startgrid.”

“We maakten ons zorgen over welke band we moesten kiezen na de rode vlag”, vervolgt Elliott. “Het was duidelijk dat alle auto’s inters hadden. In de ronde naar de grid besloten anderen duidelijk van gedachten te veranderen en dat hadden wij ook moeten doen”, geeft de technisch directeur toe.

“Maar de realiteit is dat het voor ons als team eigenlijk moeilijker is dan voor de andere teams. Als je de voorste auto bent, kun je niet zien wat iedereen doet – jij bent de leidende auto”, aldus Elliott. Volgens hem was het ook een probleem dat zij de eerste pitbox in de pitstraat hadden. “Als we naar binnen waren gegaan, was de rest van het veld ons voorbij gegaan. Het had erg lastig geworden voor Lewis om weg te rijden, dat zou ons vertraagd hebben”, aldus Elliott.

