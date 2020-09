Mercedes: ‘Geen andere strategie voor Bottas vanwege bandenproblemen’

Mercedes wilde Valtteri Bottas geen andere strategie geven tijdens de Toscaanse Grand Prix omdat ze zich zorgen maakten over de banden. “We kozen voor de veilige optie”, zegt James Vowles.

Valtteri Bottas wilde tijdens de Toscaanse Grand Prix een alternatieve strategie hebben om Lewis Hamilton aan te vallen. Mercedes wilde daar gehoor aan geven, maar zag er uiteindelijk van af.

Lees ook: Häkkinen: ‘Wat Wolff ook doet, hij zal een sterk Mercedes achterlaten’

“Tegen ronde 30 reden beide auto’s op de mediums en hadden ze nog één pitstop te gaan. Maar we zagen in ronde 29 ineens vibraties in Valtteri’s voorbanden. Het werd steeds erger. Het leek op de problemen die we op Silverstone hadden. We wilden een herhaling van Silverstone voorkomen. Dus haalden we eerst Bottas naar binnen en vervolgens Hamilton”, vertelt James Vowles in de debrief van Mercedes.

“We keken welke band het beste zou zijn en zagen dat de mediums sneller sleten dan verwacht. De stint was ook korter dan gepland en daarom kozen we voor de harde banden”, zegt de strategist van Mercedes.

Mercedes was van plan om Hamilton als eerste nieuwe banden te geven. Bottas mocht iets anders uitproberen. Dat kon uiteindelijk niet. “De pitstop van Bottas was ongepland. Wij reageerden op een probleem en vervolgens kozen we voor de veilige optie”, zegt Vowles.

Lees ook: Brundle: ‘Hopelijk is de ban gebroken voor Albon na podium op Mugello’