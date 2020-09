Brundle: ‘Hopelijk is de ban gebroken voor Albon na podium op Mugello’

Voormalig Formule 1-coureur en Sky Sports F1-commentator Martin Brundle hoopt dat Alexander Albon door in Mugello een podium te pakken de ban heeft gebroken en vanaf nu beter kan laten zien waar hij toe in staat is.

Dat schrijft Brundle in zijn column op de Sky Sports F1–website, met de Brit die stelt dat Albons derde plek op Mugello wel eens ‘een keerpunt’ kan zijn voor de jonge Red Bull-coureur.

Albon heeft het dit jaar immers niet makkelijk bij Red Bull, met teamgenoot Max Verstappen die hem overschaduwt en de RB16 die tot op heden een nukkige bolide is.

Volgens Brundle kan Albon – die halverwege seizoen 2019 door Red Bull bij talententeam Toro Rosso werd weggeplukt – echter echt wel wat, en kan de Britse Thai dat nu misschien meer laten zien.

“Hopelijk zorgt dit keerpunt ervoor dat de mentale blokkade bij hem is opgeheven, en is hij de rest van het seizoen in staat zijn ware potentieel te tonen”, schrijft Brundle.

‘Drie tienden’

Albon zal zich in de acht races die seizoen 2020 nog telt ook echt van zijn beste kant moeten laten zien, want hoewel Red Bull zich vooralsnog achter hem schaart, wil het wel progressie zien.

Helmut Marko, het hoofd van Red Bulls rijdersprogramma, heeft dat ook steeds aangehaald als voorwaarde om in Albon te blijven geloven – en Albon nu ook een duidelijk doel gegeven.

Tegenover het Duitse F1-Insider verklaarde Marko dat ‘Albon bij de rest van de races binnen drie tienden van Verstappen moet zitten’ in de kwalificatie.

Dat laatste is Albon dit jaar overigens pas één keer gelukt – en ook maar net: op Monza kwalificeerde hij zich op 0.295 seconde van zijn Nederlandse teamgenoot.

Red Bull heeft voor dit jaar uitgesloten Albon in te wisselen voor Pierre Gasly van opleidingsteam Alpha Tauri, maar heeft Albon voor volgend jaar nog niet definitief van een plekje verzekerd.

Hülkenberg toch in beeld?

Teambaas Christian Horner haalde daarbij afgelopen weekend aan dat het ook mogelijk is dat Red Bull buiten het eigen programma kijkt als de spoeling daar binnen te dun is.

Opvallend genoeg noemde Horner daarbij, door het Duitse Sky gevraagd of Sergio Pérez een optie is, zelf een naam: “Er zijn meer goede coureurs op de markt, zoals Nico Hülkenberg.”

