Ralf Schumacher: ‘Als ik Marko was, zou ik Hülkenberg bellen’

Als Ralf Schumacher in de schoenen van Helmut Marko stond, zou hij het wel weten: “Ik zou Nico Hülkenberg bellen en in de auto zetten”, zo denkt de Duitser dat The Hulk wel eens Red Bulls oplossing kan zijn voor het probleem wie het naast Max Verstappen moet zetten.

Pierre Gasly werd vorig jaar immers gewogen en te licht bevonden door Red Bull, maar het vergaat Alexander Albon – die inmiddels twaalf maanden geleden van zitje met Gasly wisselde – niet heel veel beter naast Verstappen.

In zijn column voor Sky Sports Deutschland haalt Schumacher – zelf goed voor 180 Grands Prix en zes overwinningen – aan dat hij denkt dat Hülkenberg een betere optie voor Red Bull is dan Albon. “Als ik Marko was, zou ik Nico Hülkenberg bellen en in de auto zetten.”

“Hülkenberg is namelijk van eenzelfde niveau als Daniel Ricciardo”, zegt Schumacher, met Ricciardo die van 2016 tot en met 2018 teamgenoot van Verstappen was bij Red Bull, en in 2019 naast Hülkenberg bij Renault reed. Ricciardo won dat teamduel overigens met 54 – 37 van Hülkenberg.

‘Hülkenberg kan Red Bull helpen’

“Hij zou een grote aanwinst voor het team zijn”, zegt Schumacher hoe dan ook over Hülkenberg, die volgens hem meer te bieden heeft dan Albon. “Marko zou dan naast Verstappen nog een stabiele coureur in het team hebben, die bovendien ervaren is en de auto kan helpen ontwikkelen.”

Volgens Schumacher ontbreekt het daar momenteel namelijk aan bij Red Bull, met Verstappen die zodoende de enige ‘Mercedes-jager’ is, zoals hij dat noemt. “Hij moet immers in zijn eentje de strijd aangaan met de twee Mercedes-rijders.”

‘Marko ziet probleem wel’

Dat laatste is ook Mercedes’ Lewis Hamilton niet ontgaan, schrijft de ex-Formule 1-coureur: “Hij zegt wat iedereen denkt, namelijk dat dit het moeilijker maakt voor Verstappen en Red Bull.” Schumacher denkt daarbij dat ‘Dr. Marko en het hele team zich ook wel bewust zijn dat dit een probleem is’.

De 33-jarige Hülkenberg staat op 178 Grands Prix en is houder van het dubieuze record van de meeste starts zonder een podiumplek. Hülkenberg heeft geen vast zitje in 2020, maar reed op Silverstone nog een race als invaller voor Racing Point. Hij zou voor 2021 met Haas en Alfa Romeo in gesprek zijn.

