Steiner staat open voor nieuw rijdersduo bij Haas, Hülkenberg topkandidaat?

Nu de toekomst van Haas in de Formule 1 veilig is gesteld door het tekenen van het Concorde Verdrag, kan het Amerikaanse team zich op de coureurskwestie richten. “Alles ligt nog open”, verklaart teambaas Günther Steiner, “dus je kan je CV nog indienen”, grapt de Italiaan.

De Haas-teambaas is altijd in voor een geintje, maar meent het serieus: “Alles is nog mogelijk: van doorgaan met onze huidige coureurs, tot twee rookies inhuren”, zegt hij. “We kijken naar alle beschikbare coureurs, maar hebben nog geen beslissingen gemaakt.”

Steiner probeert altijd open en eerlijk te zijn, en zegt ook nu ‘nergens omheen te willen draaien’. “We hebben pas net het Concorde Verdrag getekend en ik heb het nog niet met Gene Haas (de teameigenaar, red.) over de coureurs gehad.”

“Ik wil zijn input graag hebben, dus als hij binnenkort in de gelegenheid is naar een race te komen, zullen we het bespreken.” Haas’ huidige coureurs – Kevin Magnussen en Romain Grosjean – willen in elk geval graag bij het team blijven en hopen spoedig om de tafel te kunnen met Haas en Steiner.

Hülkenberg favoriet?

Het contract van Grosjean loopt eind dit jaar ook af, terwijl Magnussen eerder aan de Deense krant BT vertelde dat Haas een optie op hem heeft om hem in 2021 bij het team te houden. Volgens de Italiaanse tak van Motorsport is Nico Hülkenberg echter dé topkandidaat voor een Haas-zitje voor 2021.

De Duitser, die recentelijk imponeerde als invaller voor Racing Point, zat ook eind vorig jaar al om de tafel met Haas voor een 2020-zitje. Toen kreeg Grosjean de voorkeur, op voorspraak van Gene Haas en omdat hij een goedkopere optie was.

Volgens Motorsport zou Hülkenberg inmiddels echter dichtbij een deal zijn met Haas. Een andere optie is Sergio Pérez, indien de Mexicaan weg moet bij Racing Point. Daarnaast behoort de komst van een juniorrijder van technische partner Ferrari wellicht tot de mogelijkheden.

