Na zeven titels op rij is 2021 voor Mercedes een jaar van vallen en opstaan. Toto Wolff en zijn coureurs proberen rust uit te stralen maar pitreporters zoals de Spaanse journalist Albert Fabrega zien in de dagelijkse werkzaamheden tekenen van frustratie bij het team.

Albert Fabrega werkte bij enkele Formule 1-teams en analyseert tegenwoordig voor de Spaanse televisie en ook F1 TV. Hij kijkt vaak bij Mercedes naar binnen: “Er heerst frustratie over hoe het gaat. Ze zijn gewend om te winnen en dan is de huidige vorm moeilijk te accepteren.” Van paniek wil Fabrega niet spreken: “Eerder berusting, dit is hoe het is en we gaan keihard knokken.”

Maar rustig is het ook niet, kort voor sessies worden er nog vaak fundamentele veranderingen aan de setup gedaan, is Fabrega opgevallen. “Dat vertelt mij dat men totaal niet tevreden is met de balans van de auto, de doelstellingen worden niet gehaald. Red Bull is veel consistenter en weet de optimale setup ogenschijnlijker sneller en makkelijker te vinden.”

Een ander teken dat het bij Mercedes niet loopt, is het politieke spel, vindt Fabrega. Er worden andere middelen aangegrepen om Red Bull af te remmen: “Het hoort bij F1 maar het is een teken dat het besef groeit dat Red Bull moeilijk dan wel onmogelijk te verslaan zal zijn. Mercedes is altijd transparant en beleefd, dit past niet bij hen. Al is het wel makkelijker om classy te zijn als je altijd wint.”

