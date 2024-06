James Allison, technisch directeur bij het team van Mercedes, kan eindelijk tevreden zijn. Waar coureurs Lewis Hamilton en George Russell de afgelopen maanden hopeloos achter de andere topteams aanhobbelden, kon de W15 in Montréal opeens toch een vuist maken tegen de concurrentie. Allison is achteraf verbaasd dat de auto niet eerder gekraakt kon worden.

Vanaf het begin van het seizoen – en feitelijk al vanaf de reglementswijzigingen van 2022 – loopt Mercedes achter op concurrenten Red Bull en Ferrari. Dit jaar werd ook McLaren, nota bene een klantenteam van de Duitse fabrikant, aan die lijst toegevoegd. Pas tijdens de Grand Prix van Canada was er sprake van hoop bij het team uit Brackley. George Russell pakte pole op Circuit Gilles Villeneuve en kwam op zondag als derde over de streep.

LEES OOK: Mercedes zag hoe nieuw onderdeel voor betere prestaties zorgde: ‘Maakte de auto tot een vriend’

Technisch directeur James Allison verklaart in de Beyond the Grid podcast wat er veranderd is aan de W15. “De auto heeft ons vanaf het begin van het jaar bedonderd”, grapte de ingenieur. “De grootste valkuil was dat we hem konden controleren in de langzame bochten en in de snelle bochten, maar nooit tegelijkertijd. Nu hebben we eindelijk die balans weten te vinden. Dat geeft de coureurs veel meer vertrouwen omdat ze weten hoe de auto gaat reageren.”

“Daar zijn we eigenlijk al het hele jaar mee bezig”, vervolgde Allison. “Om de aerodynamica goed te krijgen zijn we continu met veren en stangen in de weer.” In aanloop naar de Grand Prix van Canada leek dat eindelijk gelukt. Was er sprake van een ‘eureka-moment’ in Brackley? “Als je eureka zegt, dan ben je blij dat je als eerste een bepaald probleem hebt opgelost”, aldus de Mercedes-topman. “Bij ons was het meer een ‘hoe konden we zo dom zijn’ moment. We hebben de auto gedurende het seizoen wel beter gemaakt, maar de fundamentele problemen hadden we nog niet getackeld.”

Volgens Toto Wolff is het afwachten of de auto daadwerkelijk verbeterd is ten opzichte van de andere teams. De Spaanse Grand Prix – met zijn combinatie van langzame en snelle bochten – is daarbij de ultieme test. Allison is ervan overtuigd dat de W15 op alle circuits moet kunnen winnen. “Het zou me verbazen als we in Barcelona weer meteen op pole staan”, gaf hij toe. “Maar ik weet zeker dat we de auto nu net zo snel kunnen maken als de rest.”

LEES OOK: Mercedes weer competitief? ‘Barcelona wordt de ultieme test’

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).