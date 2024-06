Mercedes verbaasde in Canada vriend en vijand door op pole te kwalificeren. Waar George Russell zijn eerste startplek niet kon omzetten naar een overwinning, vormde het wel een waarschuwing voor de andere topteams – Mercedes lijkt zich weer te kunnen meten met de concurrentie. In Barcelona hoopt Toto Wolff uit te wijzen of zijn ploeg daadwerkelijk ’terug’ is.

Het Circuit Gilles Villeneuve was de W15 goed gezind – tijdens de vrije trainingen, maar ook tijdens de kwalificatie gedijde de Mercedes goed op het Canadese asfalt. Met een gigantisch Europees seizoen voor de deur, hoopt het team dat het podium in Montréal geen eendagswonder was. Toto Wolff blikt vooruit op de aankomende Grand Prix van Spanje – in Barcelona wil hij testen in hoeverre de Mercedes daadwerkelijk verbeterd is.

“Barcelona is de ultieme test voor onze progressie”, aldus Wolff. “Het circuit heeft een goede mix van snelle en langzame bochten. Daarnaast heeft het een lang recht stuk en wordt er ook genoeg met hoogte gespeeld. Tot nu toe zijn we niet altijd goed geweest op dergelijke banen, dus dit is een kans om te kijken of onze laatste upgrades echt hun vruchten hebben afgeworpen.”

Genoeg voor een overwinning?

Wolff is trots dat Mercedes’ harde werk in Canada beloond werd. Met een podiumplek voor George Russell en een vierde plaats voor Lewis Hamilton boekte het team zijn beste resultaat tot nu toe. “Het is goed om te zien we stappen maken”, zei Wolff tevreden. “Een mooie beloning voor ons harde werk.”

Toch waant de Oostenrijker zich nog geen winnaar. Vrijwel alle grote teams nemen upgrades mee naar Barcelona, weet ook Toto Wolff. “Onze tegenstanders zullen alleen maar beter worden tijdens de komende races”, vervolgde hij. “We zullen keihard door moeten werken, willen we dit kunnen vertalen naar podiums en overwinningen.”

