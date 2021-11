Mercedes’ trackside engineering director Andrew Shovlin stelt dat het winnen van de kampioenschappen dit seizoen ‘een van de grootste uitdagingen ooit’ zal zijn voor het team, maar volgens hem liet het verloop van de zaterdag ook meteen zien waarom ze nooit mogen opgeven.

“Het was een lange, drukke en lastige dag maar we eindigden die met een hoogtepunt”, blikt Andrew Shovlin, trackside engineering director van Mercedes, terug op de zaterdag in Brazilië. Een hectische dag was het zeker voor het team, aangezien Lewis Hamilton gediskwalificeerd en uit de resultaten van de kwalificatie geschrapt werd. Het duurde uren voordat er een besluit kwam en dat besluit viel niet de juiste kant op voor het team. Hamilton moest zo achteraan starten, maar Valtteri Bottas kon vanaf de tweede plek wel de aanval inzetten bij Max Verstappen.

“Valtteri heeft dankzij een fantastische rit de poleposition veiliggesteld”, looft Shovlin de Fin. “Het was een berekend risico om op de zachte band te starten, maar deze compound werkte goed voor ons in de ochtend en de grip naast de ideale lijn hielp ons om de leiding over te nemen. Maar Valtteri moest toen nog wel hard werken om Max achter zich te houden op een band die uiteindelijk meer slijtage heeft, maar hij heeft dat briljant gedaan.”

Achteraan was het dus Hamilton die zo ver mogelijk naar voren wilde rijden. De Brit wist namelijk dat hij voor de race een gridstraf van vijf plaatsen heeft en dus weer wat meer naar achteren zou starten. Hij liet in de 24 ronden durende sprintkwalificatie wel zijn kwaliteiten zien met de een na de andere inhaalactie. Hamilton remde in de allerlaatste ronde nog laat in bij bocht 1 om de vijfde plek van Lando Norris te pakken. Hij kreeg geen punten voor zijn inhaalrace, maar met de tiende startplek in de race heeft de Brit nog wel uitzicht op goede punten en mogelijk het podium.

“Lewis had een even indrukwekkende race”, aldus Shovlin. “Het is niet makkelijk om te horen dat je van de eerste naar de laatste startplek wordt gezet kort voordat de race begint, maar hij viel elke centimeter van het circuit aan en heeft zichzelf weer in de strijd geworpen voor een sterk resultaat. Het was ook bemoedigend om te zien dat de auto weer zo goed werkte. Het waren koele omstandigheden en dat heeft ons misschien wel geholpen bij het volgen van de anderen, maar het ziet er zeker naar uit dat wij een goede pace hebben op dit circuit. Het winnen van deze kampioenschappen zal een van onze grootste uitdagingen ooit zijn, maar vandaag herinnert ons eraan dat we nooit mogen opgeven”, besluit de Brit.