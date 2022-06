Mercedes-teambaas Toto Wolff zegt dat zijn team naar ‘alle mogelijke oplossingen’ kijkt om de ‘shitbox‘ W13 op snelheid te krijgen.

Wolff maakte op de boordradio van Lewis Hamilton na afloop van de race in Bakoe duidelijk hoe hij over de huidige staat van de W13 denkt. “Lewis, we weten allemaal dat dit een beetje een shitbox is om mee te rijden op dit moment, maar we komen er wel uit”, zei de Oostenrijker.

Het valt voor Mercedes nog niet mee dit seizoen, al staat het team redelijk comfortabel op de derde plek bij de constructeurs. Mercedes is zelfs steeds dichter bij Ferrari gekomen door de problemen bij het Italiaanse team. Met de betrouwbaarheid van de W13 zit het wel goed, maar de snelheid en het porpoising blijven een probleem voor Mercedes. Daar moet ook naar gekeken worden, stelt teambaas Toto Wolff.

“Ik denk dat we onder leiding van Mike Elliott – hij is echt een sterke technisch directeur – naar alle mogelijke oplossingen kijken”, zegt Wolff. “Alles wordt bekeken en we zullen de auto zeker weer op de rails krijgen. Als dingen niet op korte termijn kunnen worden opgelost, dan zullen ze zeker in de komende maanden worden opgelost.”

Voorafgaand aan de race in Azerbeidzjan gaf Wolff aan dat het verschil tussen Lewis Hamilton en George Russell in de kwalificaties door experimenten aan de auto van Hamilton kwam. Dat de zevenvoudig wereldkampioen de kwalificatieduels de afgelopen drie keer heeft verloren zorgde voor geruchten dat Hamilton daar niet blij mee was, maar Wolff wijst die geruchten naar het rijk der fabelen.

“Hij zit hier in de auto, alle beslissingen die worden genomen tussen hem en het engineeringteam zijn geweldig, in de zin dat het soms fout gaat”, benadrukt Wolff. “Hij had een auto die meer dan een handvol was. Deze experimentele richtingen zijn erg goed voor ons om vooruitgang te boeken.”