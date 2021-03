Mercedes maakt pas tijdens wintertest in Bahrein eerste meters met W12

Lewis Hamilton en Valtteri Bottas zullen pas tijdens de wintertest in Bahrein voor het eerst rijden met de W12. Mercedes doet zo voor het eerst in jaren geen shakedown tijdens een filmdag op Silverstone. “Het regent toch maar altijd op Silverstone”, grapt Toto Wolff.

Mercedes presenteerde dinsdagmiddag de W12. Hoewel het team de presentatie de afgelopen jaren koppelde aan een shakedown op Silverstone, koos het team uit Brackley dit jaar enkel voor een online presentatie. Lewis Hamilton en Valtteri Bottas zullen moeten wachten tot in Bahrein om voor eerst te rijden met de nieuwe bolide, want Mercedes heeft pas na de wintertest, op dinsdag 16 maart een filmdag gepland.

“Het regent toch maar altijd op Silverstone, dus we hebben besloten dat we niet in de koude en de regen willen staan”, legt Toto Wolff met een kwinkslag uit waarom zijn team dit jaar geen shakedown deed op het Britse circuit.

Pas na de wintertest op het Bahrain International Circuit zal Mercedes promomateriaal verzamelen. “We doen de filmdag tussen de Bahrein-test en de race, op de dinsdag na de test. Dat is meer representatief en geeft een beter beeld dan wanneer we op Silverstone zouden rijden”, aldus de Mercedes-teambaas.

