Mercedes-teambaas Toto Wolff vreest het ergste voor zijn team in de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Het zou volgens de Oostenrijker zelfs ‘een van de lastigste sessies ooit’ voor het team kunnen worden.

Mercedes kende twee weken geleden al een desastreus weekend in Monaco. Waar de Duitse renstal daar normaliter sterk is en meestrijdt om de zege, was de zevende plaats van Lewis Hamilton nu de beste klassering. Het leek een one-off weekend te zijn, maar de start van het raceweekend in Azerbeidzjan voorspelt weinig goeds voor Mercedes.

In de eerste vrije training noteerde Hamilton de zevende tijd, terwijl Valtteri Bottas op de tiende plaats te vinden was. De middagtraining was nog onheilspellender: toen kwam Hamilton niet verder dan de elfde tijd, terwijl Bottas enkel sneller was dan beide Haas- en Williams-coureurs. Mercedes stond er met dat resultaat slechter voor dan Alpine en Alpha Tauri.

Flashback naar Singapore 2015

Wie denkt dat het hier om een potje sandbaggen gaat, komt bedrogen uit. Teambaas Toto Wolff zegt zich voor te bereiden op een ‘zeer lastige’ kwalificatie. “We hebben een sterke auto voor de race, maar we hebben moeite om het ene rondje precies goed te doen”, vertelt Wolff. “Het was een dag van data verzamelen en analyseren. Maar wat we in Monaco gezien hebben, is zeker iets wat zich uitstrekt tot aan Bakoe. Daar zijn gewoon bepaalde delen waar we gewoon niet presteren.”

“Voor het grootste deel van dit circuit zijn er geen snelle bochten”, vervolgt de Oostenrijker. “Het is gewoon stop-go. Het zijn allemaal 90 gradenbochten, of zo tricky als Monaco. Het was dus duidelijk dat het lastig zou zijn voor ons.”

De vrijdag gaf Wolff dus weinig hoop voor de kwalificatie. Het doet hem denken aan de Grand Prix van Singapore van 2015, toen Mercedes in het sterke seizoen plots anderhalve seconde van de pole stond. “De kwalificatie kan nog wel eens zeer, zeer lastig worden voor ons. Waarschijnlijk een van de lastigste sessies ooit. Het doet me denken aan Singapore 2015. Maar we accepteren dit. Ik geloof dat we een goede auto voor de zondag hebben, dus dan kunnen we herstellen en leren. Het is niet anders. We proberen zo snel mogelijk te gaan met wat we tot onze beschikking hebben”, besluit de Mercedes-teambaas.