Mercedes moet haar auto volgens technisch directeur James Allison flink wat sneller maken om ‘een kans te hebben’ rivalen Red Bull en Ferrari te verslaan.

Dat vertelt Allison aan het Duitse Auto, Motor und Sport. Mercedes vreest terwijl het aan de auto voor 2020 werkt niet alleen 2019’s nummer twee Ferrari, maar ook Red Bull. “Want dat is ook een extreem sterk team.”

“Het is ons daarom wel duidelijk dat we onze auto flink sneller moeten maken tussen nu en Melbourne, willen we een kans hebben om onze rivalen te verslaan”, zegt Allison.

Het is echter niet alleen het chassis dat verbeterd moet worden. Ook aan de motor moet hard worden gewerkt. Afgelopen seizoen had Ferrari namelijk een voorsprong op motorisch gebied.

Het vinden van (top)snelheid is echter niet alleen een kwestie van alle zeilen bijzetten op de motorafdeling, zoals nu al gebeurt. Het is ook een zaak van luchtweerstand en downforce balanceren met het chassis.

“Onze chassisafdeling zal natuurlijk kijken naar een ontwerp met minder luchtweerstand. Maar als we zoveel meer downforce weten te vinden dat onze auto onder de streep alsnog sneller is, nemen we de luchtweerstand voor lief.”

Volgens Allison zat Ferrari eind 2019 in de bochten alsnog niet op het niveau van Mercedes. Een ander belangrijk ‘wapen’ was volgens hem hoe de Mercedes met de banden omging.

“Dat is de grootste stap vooruit die we de laatste twee, drie jaar hebben gezet”, durft hij wel aan. “De rest zit niet stil, maar op het moment denk ik dat wij de banden het beste in het raamwerk weten te krijgen en houden.”

Al met al is het geen makkelijke opgave voor Mercedes om op kop te blijven met de auto voor 2020. “Maar het hoort ook niet makkelijk te zijn”, vindt Allison. “Het is juist de ultieme uitdaging.”

