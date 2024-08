Mercedes-ingenieur Andrew Shovlin ligt alvast een tipje van de sluier op over de W16, de opvolger van de huidige Mercedes-bolide. De technisch directeur geeft eerlijk toe dat het team nog niet helemaal weet hoeveel de opvolger verandert ten opzichte van de W15.

Mercedes zorgde voor de ommekeer van de eerste seizoenshelft. Het Duitse team reed aan het begin van 2024 nog in het middenveld, maar pakte voor de zomerstop drie overwinningen. De recente doorbraak van Mercedes betekent echter niet dat de W15 de maatstaf is geworden binnen het Formule 1-veld.

“De belangrijkste resterende zwakke punten (zijn, red.) in hete omstandigheden op rear-limited circuits. We zijn daar niet zo goed als de McLarens of Max (Verstappens Red Bull, red.),” vertelde Shovlin, tegenover Motorsport Week. “Dat zagen we in Boedapest en dat zagen we in Oostenrijk, maar onze achterstand in racetempo in Boedapest was kleiner. Dus ik denk dat we daar vooruitgang hebben geboekt.”

Focus op W16

Mercedes kan echter niet vrijuit blijven sleutel aan de W15. De focus komt langzaamaan toch op de W16, de bolide van 2025, te liggen. “We gaan in de fabriek door om zoveel mogelijk performance te vinden”, gaf de Brit toe. “Dus dat is wat je noemt agressieve ontwikkeling. Later in het jaar moet er gediscussieerd worden over ‘Is het voor deze auto of wacht het op de volgende auto?’. Het kostenplafond betekent onvermijdelijk dat die discussies een afweging zijn tussen prestatiewinst en kosten.”

De opvolger van de W15 wordt daarom een soort “neef” van de huidige bolide, al weet Shovlin nog niet helemaal hoe de auto er precies gaat uitzien. “We hebben nog geen beslissingen genomen over of het chassis hetzelfde blijft. Blijft de versnellingsbak hetzelfde?”, vertelde de ingenieur eerlijk. “De realiteit is dat je waarschijnlijk niet alles kunt veranderen. Ik denk dat aerodynamisch gezien onze auto en de auto’s van de meeste teams een evolutie zullen zijn van wat we vandaag hebben.”

