Heeft de goede progressie bij Mercedes invloed op de coureurskeuze voor volgend jaar? Dat is de veel gestelde vraag, nadat het Duitse team voor de zomerstop drie overwinningen pakte. Technisch directeur Andrew Shovlin zegt in ieder geval van niet, en dat is goed nieuws voor F2-coureur Andrea Kimi Antonelli.

Mercedes heeft met drie overwinningen in de laatste vier races de draai weer gevonden. De vraag is daardoor gerezen of het Duitse team niet liever een ervaren coureur naast George Russell zet, zodra Lewis Hamilton naar Ferrari vertrekt.

“Om eerlijk te zijn, waar we racen heeft daar niet echt invloed op”, beantwoordde Mercedes-ingenieur Andrew Shovlin deze vraag, tegenover Formula1.com. “We willen de twee beste coureurs en we moeten de beste auto maken. Daar gaat het team zich op richten.”

Dat het team nu weer vooraan het veld meevecht om de overwinningen heeft volgens de Brit geen invloed op de coureurskeuze van Mercedes. “Ik denk dat als je alle ingrediënten goed hebt, je het prima doet. Maar waar we staan in de competitieve rangorde heeft zeker geen invloed op of we een ervaren coureur of een jonge coureur zoeken.”

Antonelli blijft kanshebber

Toto Wolff wees Formule 2-coureur Andrea Kimi Antonelli al eerder aan als de favoriet om Hamilton op te volgen, en ook Shovlin ziet de Italiaan als een goede kandidaat. “Hij (Antonelli, red.) heeft een indrukwekkend CV voor iemand die zo jong is en hij zal ongetwijfeld een mooie toekomst tegemoet gaan. Maar hij ziet eruit als een van die natuurlijk begaafde talenten die iedereen probeert te vinden.”

Shovlin vindt het daarnaast ook indrukwekkend hoe snel Antonelli door de raceklassen kwam opzetten. “Zijn snelheid is het belangrijkste”, aldus de Brit. “Hij heeft de series heel snel doorlopen. Het is nog niet zo lang geleden dat hij in karts reed, hij zit nu in F2 en hij test een F1-auto met ons.”

