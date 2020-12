Mercedes: ‘Ook zonder motorproblemen had Verstappen gewonnen’

Mercedes reed afgelopen weekend met minder vermogen vanwege problemen met de MGU-K, maar ook zonder die problemen had Max Verstappen gewoon gewonnen, zo zegt engineering director Andrew Shovlin.

In Bahrein vatte de MGU-K van Sergio Pérez vlam en tijdens de tweede vrije training in Abu Dhabi had George Russell eenzelfde probleem en dus besloot Mercedes de motoren terug te schroeven, maar volgens Shovlin had Mercedes ook zonder die problemen niet gewonnen.

Lees ook: Brawn: ‘Overwinning van Verstappen kan een voorbode zijn voor volgend jaar’

“We reden met minder vermogen, maar het heeft geen groot verschil gemaakt. We verloren ongeveer een tiende per ronde, maar dan waren we nog steeds niet eerste en tweede geworden”, zegt Shovlin ten overstaan van Motorsport.

Mercedes wilde Verstappen onder druk zetten door de coureurs verschillende strategieën te geven, maar de Safety Car gooide roet in het eten. “Als iedereen op dezelfde banden rijdt, dan wordt de race eigenlijk geneutraliseerd. Als de Safety Car er niet was, dan had één auto al vroeg in de race zijn pitstop gemaakt en dan hadden we de andere auto langer laten doorrijden, maar ook dan hadden we waarschijnlijk niet gewonnen. Red Bull was gewoon te snel”, stelt de engineer.

Lees ook: Rondje buitenlandse media: ‘Overwinning Verstappen belooft wat voor 2021’ en ‘Een saai Abu Dhabi’