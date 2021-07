Opluchting overheerst bij Mercedes nadat de updates die het voor de Grand Prix van Engeland had meegenomen effectief bleken te zijn. “Als dat niet was gebeurd, hadden we goed in de spiegel moeten kijken”, zegt chef-engineer Andrew Shovlin.

Na drie dominante overwinningen van Max Verstappen op rij, keek Lewis Hamilton voor aanvang van zijn thuisrace aan tegen een achterstand van 33 punten. Hoezeer hij en Mercedes erop gebrand waren dat gat te verkleinen, blijkt niet alleen uit de agressieve openingsronde van de Britse Grand Prix die culmineerde in de veelbesproken botsing tussen de twee titelrivalen, maar ook de reactie van de technische staf van het kampioensteam.

Hoewel Mercedes-teambaas Toto Wolff eerder had geroepen dat de W12 al niet meer doorontwikkeld zou worden om de focus te leggen op 2022, stond er voor de Grand Prix in Silverstone toch een belangrijk pakket aan updates klaar. “Het was best beangstigend of we daarmee goed zouden kunnen presteren”, verklapt Shovlin tegen Motorsport.com. “Het is een circuit dat ons en zeker Lewis altijd goed heeft gelegen, dus als het met de update niet beter was gegaan, hadden we eens goed in de spiegel moeten kijken.”

Volgens Andrew Shovlin (links naast Lewis Hamilton) overheerst opluchting bij Mercedes nadat het in Silverstone weer de strijd met Red Bull is kunnen aangaan. Foto: BSR Agency

Tot opluchting van Shovlin en de rest van zijn team kon Hamilton zich in Silverstone meten met Max Verstappen. Hij reed de snelste tijd in de kwalificatie, maar moest in de sprintrace de pole aan Verstappen afstaan. “We konden het ons niet veroorloven om het gat groter te laten worden”, benadrukt Shovlin. “Als we niet goed hadden gepresteerd, zou de wanhoop nabij komen. Dus het is zeer geruststellend dat we hebben kunnen laten zien dat de strijd nog niet over is.”

Grote updates zoals deze, met onder meer aanpassingen aan het gebied rond de wielen, de bargeboards en de wagenvloer, staan volgens technisch kopstuk James Allison nu echt niet meer gepland. Er zullen volgens hem nog wel kleine verfijningen volgen, zolang de introductie daarvan niet afleid van de ontwikkeling van de auto voor volgend seizoen.

