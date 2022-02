Niet de nieuwe regels op aerodynamisch vlak, maar op het gebied van brandstof zijn volgens Mercedes de grootste verandering sinds 2014. Dit jaar moeten de teams met E10-brandstof rijden, wat een hele onderneming was voor Mercedes: “Het moet niet onderschat worden hoeveel werk dat heeft gekost.”

De teams hebben voor dit jaar met veel nieuwe regels te maken. Met name op aerodynamisch vlak zijn er grote veranderingen doorgevoerd om het racen te verbeteren. Een van de onderhuidse veranderingen is de overstap naar E10-brandstof, wat naar verluidt zou resulteren in een vermogensverlies van zo’n twintig pk. Zo’n overstap valt ook voor Mercedes, dat acht keer op rij de constructeurstitel in de wacht sleepte, niet mee.

“Net als alle andere jaren bestaat de ontwikkeling van de brandstof uit de samenwerking van het team met Petronas (brandstofleverancier, red.) om ervoor te zorgen dat de brandstof geniet van de hele krachtbron-ervaring, en vice versa”, zegt Hywel Thomas, directeur van Mercedes High Performance Powertrains (HPP). “De overstap naar E10 is waarschijnlijk de grootste regelverandering sinds 2014.”

“Het was een omvangrijke onderneming om ervoor te zorgen dat we die brandstof ontwikkelden”, vervolgt Thomas. “Het moet niet onderschat worden hoeveel werk dat heeft gekost.”

Er gingen verhalen dat sommige teams het vermogensverlies door de nieuwe brandstof al gecompenseerd hadden, iets wat Honda’s hoofd van ontwikkeling, Yasuaki Asagi, betwijfelde. “Het lijkt erop dat andere fabrikanten zeggen dat het ongeveer hetzelfde is. Zo’n aankondiging betekent alleen maar dat het lastig is om evenveel vermogen te produceren als vorig jaar”, aldus Asagi.

