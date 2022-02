Bij Mercedes hebben ze er het volste vertrouwen in dat de nieuwe bolides voor betere races zullen zorgen, al weten ze ook dat het pas in de eerste race van het seizoen echt duidelijk wordt of de nieuwe regels werken.

De nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat de coureurs elkaar makkelijker kunnen volgen op de baan. Door het nieuwe aerodynamicapakket zouden de bolides meer downforce moeten vasthouden als ze achter een auto liggen dan vorig jaar, wat een verschil zou moeten zijn van zo’n dertig procent. Het is nog maar de vraag of de simulaties overeenkomen met de werkelijkheid en dus is het wachten tot de eerste race van het seizoen in Bahrein om te zien of de nieuwe bolides werken zoals bedoeld.

Foto: Motorsport Images

“Een van de grote vragen waar de fans een antwoord op willen hebben is of deze auto’s ons betere races zullen geven”, vertelt Andrew Shovlin, de trackside engineering director van Mercedes, in een video van Mercedes. “Dat zou zeker het geval moeten zijn”, stelt hij de fans gerust.

“Er zit een enorme hoeveelheid werk achter deze nieuwe regelgeving”, vervolgt Shovlin. “De ingenieurs van de Formule 1 en de FIA hebben veel nagedacht over hoe een auto minder ongewenste luchtturbulentie zou kunnen veroorzaken. En het is eigenlijk heel simpel: hoe dichter een coureur bij zijn tegenstander komt, hoe groter de kans is dat hij hem aanvalt.”

Inhalen zal dus makkelijker worden denken ze bij Mercedes, maar er blijft altijd één uitzondering: Monaco. “Het is in werkelijkheid onrealistisch om te denken dat Monaco nu een inhaalcircuit wordt”, stelt Shovlin. “De rechte stukken zijn te kort en de bochten zijn te krap. Er is niet echt een inhaalplek in Monaco.”

“Maar wat we waarschijnlijk op veel andere circuits zullen zien, is dat je beter kunt volgen, dat je de auto voor je onder druk kunt zetten en dat het gemakkelijker is om tot een undercut te komen”, voegt Shovlin toe. “En belangrijker nog, er zullen nu rechte stukken zijn waar je hopelijk een inhaalactie kunt plaatsen terwijl het voorheen niet praktisch zou zijn geweest. Maar we zullen pas in de eerste race weten of dit een succesvol project is geweest”, besluit Shovlin.

