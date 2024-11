Een verrassend resultaat op de openingsdag in Las Vegas; tijdens de eerste vrije trainingen was het Lewis Hamilton die tweemaal de snelste tijd noteerde. Teamgenoot George Russell volgde op de voet. Laatstgenoemde geeft toe dat Mercedes geen idee heeft waar deze plotselinge snelheid vandaan komt. Teambaas Toto Wolff noemt het team ondertussen ‘kampioen op een vuile baan’.

In de eerste vrije training voerde Lewis Hamilton al een één-tweetje aan voor Mercedes. Tijdens de tweede training klokte de zevenvoudig wereldkampioen opnieuw de snelste tijd, met Lando Norris als tweede. George Russell stelde zich in deze sessie tevreden met de derde tijd. Achteraf gaf hij toe dat niemand binnen het team begrijpt waar deze indrukwekkende prestaties vandaan komen.

“Het was een geweldige dag,” zei Russell tegenover de media in Las Vegas. “Ik zou je graag vertellen hoe het komt dat we ineens zo snel zijn, maar om eerlijk te zijn staan we voor een raadsel. Uiteindelijk was het natuurlijk maar een training, maar dat neemt niet weg dat Lewis (Hamilton, red.) het geweldig deed. Vanaf de eerste ronde zat hij er al bovenop, en de auto werkte ook gewoon goed mee.”

‘Kampioen op een vuile baan’

Russell benadrukte dat Mercedes goed gedijt op het stratencircuit, juist omdat de baan in de eerste rondjes erg ‘vuil’ is. “Het is echt smerig,” aldus de Brit. “Maar daardoor wordt het asfalt ook per ronde sneller. Dat betekent niet dat we morgen ook weer snel zullen zijn. Desalniettemin zijn we aangenaam verrast.” Russell gaf verder aan ‘niet bang te zijn’ dat Mercedes naarmate het weekend vordert snelheid verliest. “Onze concurrenten kunnen hooguit beter worden,” legde hij uit. “De kans is groot dat er een beetje sandbagging heeft plaatsgevonden, al was het gat op donderdag wel heel erg groot.”

Mercedes-teambaas Toto Wolff kroonde zijn team na de eerste dag in Las Vegas tot ‘kampioen op een vuile baan’. In aanloop naar de kwalificatie en de race blijft hij echter behoedzaam. “Hoe goed de vrije trainingen ook gaan, de prestaties lijken altijd te verslechteren naarmate het weekend vordert. Dat gezegd hebbende, denk ik dat het gat naar de concurrentie nu wel heel groot is. Ik hoop van harte dat we niet achterop raken zoals we in het verleden op bepaalde circuits hebben gedaan. We willen competitief blijven en meevechten in de voorhoede.”

