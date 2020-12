Mercedes rijdt met minder vermogen in Abu Dhabi om motor te sparen

Voor de tweede keer dit jaar staat er geen Mercedes op pole position. Na de pole van Lance Stroll in Turkije pakte Max Verstappen afgelopen zaterdag zijn eerste pole van het seizoen. Volgens Toto Wolff heeft dat een reden: de Mercedessen rijden met minder vermogen in Abu Dhabi.

Mercedes is bezorgd of de MGU-K, het KERS-systeem van de Power Unit, het einde van de race gaat halen en dus heeft Mercedes de motoren teruggeschroefd. In Bahrein vatte de MGU-K van Sergio Pérez vlam en tijdens de tweede vrije training in Abu Dhabi gebeurde hetzelfde bij George Russell en dus rijden de Mercedes-aangedreven teams met minder vermogen dit weekend.

“We missen wat vermogen”, bevestigt Toto Wolff aan Motorsport-magazin. “De schade deed zich voor terwijl we er nog niet heel veel kilometers mee hebben gereden en we snappen niet hoe dat komt. En dus hebben we alle Mercedes-motoren teruggeschroefd”, aldus de teambaas van Mercedes.

