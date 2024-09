Hoe komt het dat Mercedes sinds de zomerstop niet meer heeft kunnen meevechten om de podiumplaatsen? Volgens technisch directeur Andrew Shovlin kan de nieuwe vloer wel eens een rol spelen bij de prestatiedip van het team, al moet het team nog onderzoeken welke rol precies.

Voor de zomerstop won de Duitse renstal nog drie van de vier races, maar sinds de start van de tweede seizoenshelft gaat het Mercedes niet meer voor de wind. In Zandvoort kwamen de twee coureurs van het team als zevende en achtste over de finishlijn, terwijl in Monza Lewis Hamilton en George Russell respectievelijk genoegen moesten nemen met een vijfde en zevende finishplaats.

Mercedes introduceerde in Spa een nieuwe vloer, hoewel deze na de vrijdagsessies alweer van de W15 af werd gehaald. Vanaf Zandvoort besloot het team om toch met het nieuwe onderdeel te blijven rijden, waardoor de vraag rijst of de vloer misschien bijdraagt aan de verminderde prestaties. “Het was een vrij klein pakket dat we introduceerden, maar we hebben er vertrouwen in dat het die lading genereert”, vertelt Andrew Shovlin over het effect van de nieuwe vloer, in de Mercedes Debrief.

Mercedes staat voor een raadsel

Volgens de Britse ingenieur moet zijn team de verminderde prestaties daarom ergens anders in de auto zoeken. “De moeilijkere vraag die we moeten beantwoorden is: is er iets subtiels in de rijeigenschappen dat dit pakket zou kunnen doen dat we niet hebben voorzien?” vraagt Shovlin zich af. “Dat is vrij moeilijk te beoordelen, omdat de auto van circuit tot circuit anders presteert. Op sommige circuits werkt het heel goed, op andere hebben we moeite met de balans van de auto, ongeacht de aerodynamische specificaties.”

Shovlin geeft eerlijk toe dat ook hij de mindere prestaties op Zandvoort en Monza niet helemaal zag aankomen. Hoe het kwam dat beide Mercedes-coureurs niet hoger kwamen dan een vijfde plaats in twee races tijd, weet de ingenieur daarom ook nog niet. “Misschien is dat gewoon de normale variatie van circuit tot circuit, maar daar gaan we de komende dagen naar kijken.”

