Mercedes-topman James Allison doet stapje terug en krijgt nieuwe rol bij Mercedes

James Allison, tot voor kort technisch directeur bij Mercedes, krijgt een andere rol binnen de succesformatie uit Brackley. Allison zal zich minder gaan bezighouden met de dagelijkse gang van zaken van het team en bekleedt voortaan de nieuwe functie van chief technical officer (CTO).

In een statement kondigt Mercedes aan dat het team kiest voor ‘een volgende stap in de evolutie van de structuur van haar technisch leiderschap voor de komende jaren’. James Allison, voordien actief als technisch directeur, zal voortaan fungeren als chief technical officer, waarbij hij zich zal focussen op ‘het helpen van het team om de strategische uitdagingen van het volgende tijdperk van de sport aan te gaan.’

Mike Elliott volgt Allison op als technisch directeur. De Brit begon in 2000 zijn carrière in de Formule 1 bij McLaren en werkte later ook voor Renault. In 2012 trad hij in dienst bij Mercedes, eerst als het hoofd van de aerodynamica-afdeling, later als technology director. Als technisch directeur zal hij voortaan verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse leiding over de technische zaken bij het team uit Brackley. De reorganisatie zal de komende maanden plaatsvinden.

Ook Toto Wolff reageert in het statement op de wijzigingen binnen het technisch team van Mercedes. De teambaas heeft vooral lovende woorden voor Allison. “Sinds hij in 2017 bij Mercedes kwam, is James een uitzonderlijk technisch leider voor ons team geweest. Hij heeft een enorme bijdrage geleverd aan onze prestaties: hij combineert enorme passie en vastberadenheid met gedetailleerde expertise en een uitzonderlijk karakter”, vertelt Wolff, die blij is dat Allison aan boord blijft. “We wisten al een tijdje dat zijn tijd als technisch directeur dit jaar ten einde zou lopen en ik ben blij dat we deze nieuwe rol hebben kunnen vormgeven om hem binnen onze autosportfamilie te houden”, aldus de Mercedes-teambaas.

