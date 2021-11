Mercedes heeft onthuld dat twee losse schroeven de oorzaak waren van de diskwalificatie van Lewis Hamilton in de kwalificatie in Brazilië. Teambaas Toto Wolff legt uit dat de achtervleugel de test aan de linkerzijde en in het midden wel doorstond, maar aan de rechterzijde ging het mis.

Hamilton was de vrijdag in Brazilië de snelste coureur in de kwalificatie, waardoor hij de sprintkwalificatie vanaf de eerste startplek zou aanvangen. Kort na de kwalificatie bleek de DRS-vleugel niet aan de reglementen te voldoen en werd de Brit gediskwalificeerd. Mercedes ging niet in beroep op het besluit, maar teambaas Toto Wolff gaf al aan dat het onderdeel mogelijk kapot was gegaan tijdens de kwalificatie.

Lees ook: Vrijdag in Qatar: ‘Nieuw circuit, oude vetes en dezelfde achtervleugels’

In Qatar heeft Mercedes dan weer de achtervleugel teruggekregen nadat de FIA het in beslag had genomen. Daar konden ze dan ook vaststellen wat de oorzaak was. “Zoals we al dachten, was deze kapot”, zegt Wolff tegen Motorsport.com. “Het brak in de kwalificatie. We kwamen niet door de test aan de uiterste rechterzijde”, doelt hij op de test van de FIA waarbij het gat tussen de bovenste en onderste klep van de achtervleugel gemeten werd. Deze mag maximaal 85 mm bedragen als de DRS geactiveerd is, maar was volgens de keuring 0,2 mm te groot. “We doorstonden de test aan de linkerkant en in het midden, maar niet aan de rechterzijde. Het ging om een fractie van een millimeter, maar dat is prima.”

“We mochten de achtervleugel niet inspecteren en konden ook niet beargumenteren dat het onderdeel kapot was gegaan”, legt Wolff uit. “Als gevolg daarvan zijn we er nu achter gekomen dat er twee schroeven losraakten in de kwalificatie. Dat zorgde ervoor dat de rechterzijde niet aan de reglementen voldeed.”

Lees ook: Hamilton zoekende in Qatar: ‘Zit absoluut niet in de buurt’

“En weet je, het was waarschijnlijk zelfs nadelig voor de rondetijd, maar het is wat het is”, legt Wolff zich er bij neer. “Het is gemeld aan de stewards en dat is heel anders dan hoe deze dingen vroeger werden aangepakt, toen je dingen die tijdens het parc fermé kapot gingen, kon oplappen”, besluit de Mercedes-teambaas.