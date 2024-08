Hoe kwam het dat Mercedes tijdens de Dutch GP het tempo niet had? Volgens technisch directeur James Allison kwam dat met name doordat de W15 tijdens het weekend in de duinen niet goed “uitgebalanceerd” was. Of dat door de nieuwe vloer van de Mercedes kwam, daar is het Duitse team nog niet over uit.

Mercedes introduceerde hun nieuwe vloer voor het eerst in Spa, maar haalde deze upgrade al gelijk van de W15 af na teleurstellende resultaten op de vrijdag. Het team gaf de vloer echter niet helemaal op, en monteerde deze tijdens het Grand Prix-weekend in Zandvoort weer op de bolide. Het resultaat was vervolgens teleurstellend, met slechts een zevende en achtste plaats voor respectievelijk George Russell en Lewis Hamilton.

Technisch directeur James Allison geeft in de Mercedes Debrief eerlijk toe dat het team nog voor een raadsel staat betreffende de vloer. “Je kunt een aantal eenvoudige metingen doen en zeggen dat de downforce die het zou moeten leveren, er leek te zijn. Dus op één niveau kun je er gerust op zijn dat het werkte zoals verwacht”, legt Allison uit.

Hoe kwam het dan dat de rondetijden in Zandvoort toch minder snel waren dan verwacht? Ook daar heeft Allison over nagedacht. “De snelheid van de auto’s hangt dit jaar vooral af van hoe goed ze sturen. Het is dus niet alleen een kwestie van: levert je aeropakket downforce? Maar ook: levert het je ook de uitgebalanceerde auto die je nodig hebt in de bochten? Levert het de uitgebalanceerde auto die je nodig hebt van hoge snelheid naar lage snelheid?”

Geen uitgebalanceerde auto

In Zandvoort was de balans in ieder geval nog ver te zoeken, aldus Allison, en verloor de W15 snelheid. “We weten zeker dat we (in Zandvoort, red.) geen uitgebalanceerde auto hadden. Daar verloren we het grootste deel van onze snelheid. Of dat nu kwam door de nieuwe vloer of het nieuwe aeropakket, dat moeten we in de toekomstige races opnieuw bekijken. Op dit moment weten we dat het de downforce heeft gemeten, maar we zijn er niet zeker van dat het een goede balans heeft opgeleverd.”

