Volgens Toto Wolff is het huidige kampioenschap nog lang niet beslist! Na de zege van Lando Norris tijdens de GP van Nederland is de teambaas van Mercedes ervan overtuigd dat de juiste upgrades de ontknoping van het seizoen kunnen bepalen. Wolff hoopt in aanloop naar het raceweekend in Monza op een machtsverschuiving.

LEES OOK: Toto Wolff schept duidelijkheid over Williams en Antonelli: ‘Dat is onze beslissing’

Mercedes stelde enigszins teleur tijdens de eerste race in de nieuwe seizoenshelft. De silver arrows wonnen drie van de vier Grands Prix in aanloop naar de zomerstop, maar moesten op Zandvoort genoegen nemen met de zevende en de achtste plaats. Teambaas Toto Wolff houdt zich vast aan het succes van McLaren en dat de juiste aanpassingen grote voordelen kunnen opleveren.

“McLaren heeft in het verleden, met name vorig jaar in Oostenrijk, bewezen dat hun upgrades vaak precies goed zijn”, verklaarde Toto Wolff na afloop van de race. “Het was erg indrukwekkend om te zien dat dat vandaag weer het geval was. Lando Norris heeft alle concurrentie eigenlijk weggevaagd – hij wint met ruim twintig seconden voorsprong en pakt dan ook nog eens de snelste rondetijd op een oude harde band”, merkte Wolff op.

LEES OOK: Oud-wereldkampioen voorspelt wie de titel wint: ‘Dat gaat Verstappen beschermen’

‘Weg naar het kampioenschap ligt open’

Volgens de Oostenrijker heeft McLaren laten zien dat de juiste upgrades bepalend kunnen zijn voor de titel bij de constructeurs – na de GP van Nederland is het team uit Woking nog maar dertig punten verwijderd van rivaal Red Bull. “Ik denk dat de weg naar het constructeurskampioenschap nog open ligt”, aldus Toto Wolff. “En dat is, als je het mij vraagt, alleen maar goed voor de Formule 1.”

De titel bij de coureurs vindt Wolff minder spannend. “Ik denk dat Max (Verstappen, red.) het tot op zekere hoogte nog onder controle heeft”, lichtte hij toe. “Toch zal het spannend zijn om te zien of er een machtsverschuiving plaatsvindt, en in hoeverre wij daaraan kunnen bijdragen. De afgelopen races waren we al in staat om mee te doen.”

Lees hier alles over de aanstaande GP in Italië

Nu in de winkel en digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): ons dubbeldikke zomerpakket met reguliere editie & de Dutch GP Special! Met tussenrapport Tom Coronel, interview Max Verstappen en hoe koning Willem-Alexander in het geheim leerde racen!