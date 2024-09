Mercedes-ingenieur Andrew Shovlin onthult dat Lewis Hamilton in Monza er met de polepositie vandoor had kunnen gaan. De Mercedes-coureur zat tegen het einde van zijn laatste snelle ronde dicht in de buurt van polesitter Lando Norris, totdat hij een foutje in de laatste bocht maakte. Shovlin verwacht dat in Bakoe de kleine marges tussen teams weer een uitdaging wordt.

Hamilton gaf na de kwalificatie op de zaterdag in Monza al aan ontevreden te zijn met zijn laatste snelle ronde. Volgens de zevenvoudig wereldkampioen was het zijn eigen schuld dat hij niet het maximale uit de W15 kon halen. Shovlin onthult dat dat inderdaad op de GPS-gegevens terug te zien is.

“Ik weet zeker dat we het iets beter hadden kunnen doen”, zegt Shovlin eerlijk in de Mercedes Race Debrief. “De kern van Lewis zijn frustraties wordt duidelijk als je naar de GPS-gegevens kijkt. Je ziet dan dat we bij het ingaan van die laatste bocht binnen een halve tiende zaten van Lando (Norris, red.), maar toen ging de laatste bocht voor Lewis niet goed.” Volgens Shovlin had Hamilton zonder zijn pech in de laatste bocht misschien wel pole kunnen pakken.

Het weekend in Monza was het tweede weekend op rij dat niet lekker verliep voor Mercedes. Het team hoopt daarom het tij in Bakoe te keren, maar staat ook in Azerbeidzjan voor een behoorlijke uitdaging. “Bakoe is altijd al een heel moeilijk circuit geweest om in te schatten waar in de rangorde je terechtkomt”, legt Shovlin uit. “Dit jaar komt daarbij dat je op elk circuit (de kwalificatie, red.) kunt eindigen met minstens drie, zo niet vier teams binnen een tiende of twee van elkaar.”

‘Red Bull nooit uitvlakken’

De Mercedes-ingenieur durft nog niet helemaal te voorspellen hoe het weekend in Bakoe zal verlopen. Ondanks deze aarzeling, weet hij wel wie de naaste uitdagers van Mercedes zullen zijn. “We verwachten dat McLaren snel zal zijn”, aldus Shovlin. “We hebben Ferrari onlangs ook sterk zien presteren en je zou Red Bull nooit moeten uitvlakken.”

