Mercedes: ‘We vermoeden dat de andere teams de FIA hadden ingelicht’

Lewis Hamilton deed afgelopen zondag twee proefstarts op een verkeerde positie en kreeg daarvoor een tijdstraf van tien seconden. Mercedes wist toen ze de proefstarts zagen dat ze problemen zouden krijgen. Ook denkt Mercedes dat de andere teams de FIA hadden ingelicht.

Mercedes was op zoek naar een stuk asfalt, wat qua gripniveau gelijk was met het asfalt op het start-finish-gedeelte. “Op sommige circuits heb je één plaats waar je de proefstarts mag doen en op sommige circuits mag je het in een bepaald gebied doen”, vertelt Andrew Shovlin, de hoofd race-engineer van Mercedes, in de F1 Nation Podcast.

“Als er teveel rubber ligt, dan is het niet meer representatief voor de ‘echte’ start. We wilden een stuk asfalt vinden wat dus qua grip overeenkwam met de hoeveelheid grip op start-finish. Dat willen de coureurs en de engineers altijd”, aldus Shovlin. Dus vroeg Mercedes aan Hamilton of hij een stukje door kon rijden om elders een proefstart te doen.

Mercedes had de eerste proefstart van Hamilton niet gezien, maar toen ze de tweede proefstart zagen, wisten ze dat ze mogelijk problemen zouden gaan krijgen. “We dachten gelijk: dat gaan ze niet leuk vinden. We denken niet dat het gevaarlijk was. Maar toen we zagen waar de auto stond, dachten we wel gelijk dat ze het niet leuk zouden vinden. Ik denk dat de andere teams de FIA hadden ingelicht”, aldus de Brit.

