Het is voor Mercedes een jaar van horten en stoten, een stapje achteruit en weer één vooruit. Er is een opwaartse lijn in de prestaties zichtbaar, maar er is een euvel aan de auto dat nog niet is opgelost. “Er is een fout gemaakt tijdens het ontwerp, dat kunnen we in de winter pas gaan oplossen.“

Technisch directeur Mike Elliot zegt dat in de podcast Beyond the Grid. Elliot zegt daarin te weten wanneer zijn team in het ontwerpproces de verkeerde afslag nam. “Ik kan dat moment vorig jaar zo terughalen, ik denk dat we daar een fout hebben gemaakt. De auto presteert soms uiteenlopend, we zijn al een tijdje van de fout op de hoogte. We werken daaraan en sindsdien gaat het ook beter. Maar we kunnen het pas in de winter in zijn geheel gaan rechtzetten.”

Mercedes verraste in de wintertest met het zero-sidepod-design, de op het oog vlakke flanken staken af ten opzichte van de concurrentie. “Het was een gat in de regels, tijdens de winter hebben we veel nagedacht: ‘Zou iemand anders dat ook gezien hebben?’ Het ziet er visueel erg anders uit, het gaat om slechts kleine aerodynamische voordelen.” Bij de FIA keek men ook vreemd op toen Mercedes met het ontwerp op de proppen kwam, vertelt Elliot. “‘Zo hadden we het niet in gedachten’, was de eerste reactie. Zij zijn alles nagegaan om te zien of het af te schieten was.”

Waar iedereen vreesde dat Mercedes met dit ontwerp de rest vooruit was, liep dat anders. “Mensen zeiden: ‘Die ziet er erg anders uit, de werking zal ook wel totaal verschillend zijn.’ Dat is een misvatting, het is gewoon een iets andere oplossing. Het was geen enorme game-changer, dat hebben we nu wel geleerd. Het gaat minder om de vorm van de auto, het draait meer om de manier waarop we de ontwikkeling benaderen. Daar zit het verschil.” Het team zal nu de beslissing moeten maken of het met de huidige filosofie verder gaat dan wel meer de richting van Red Bull en Ferrari opgaat qua ontwerp.

