Mercedes is niet van plan om al vóór de start van de sprintkwalificatie op Monza teamorders te gebruiken. Teambaas Toto Wolff geeft aan dat ze eerst de start willen afwachten, maar als het nodig is zullen ze overwegen Valtteri Bottas de opdracht te geven Lewis Hamilton voorbij te laten gaan.

Bottas was vrijdag een tiende sneller dan Hamilton en zal vandaag dus vanaf de eerste startplek beginnen aan de tweede sprintkwalificatie van het seizoen. Die sprintkwalificatie zal 18 ronden duren en dus zullen enkele coureurs, net als op Silverstone, hun kans pakken om een betere startpositie voor de Grand Prix op zondag te bemachtigen. Maar bij Mercedes wordt het mogelijk een tactisch spelletje, aangezien er drie punten klaarliggen voor de winnaar van de sprintkwalificatie en in deze titelstrijd elk puntje belangrijk kan zijn. Aan teamorders wil teambaas Toto Wolff nu in ieder geval nog niet denken.

“Het is moeilijk als je teamorders moet gebruiken, want dat willen wij als racers niet zien”, zegt Wolff tegen Sky Sports. “Iedereen moet zich ervan bewust zijn dat hij daar op basis van verdienste staat. Maar in dit geval start Valtteri helemaal achteraan op zondag, dus we moeten afwachten hoe de start verloopt”, doelt Wolff op de gridstraf die Bottas kreeg nadat het team de vierde motor van het seizoen plaatste. “We hebben niet veel te bespreken. Ze moeten gewoon voorzichtig zijn in de eerste bocht en dan zien we wel waar we staan.”

Mocht het dan zo zijn dat ze in slagvolgorde de eerste ronde overleven, dan zou Mercedes toch kunnen besluiten om Bottas de opdracht te geven Hamilton voorbij te laten. “Ja, vermoedelijk”, antwoordt Wolff desgevraagd. Het is maar de vraag of Bottas dat dan ook zal doen, aangezien hij zelf na de kwalificatie aangaf voor het maximaal aantal punten, drie voor de zege dus, te willen gaan.