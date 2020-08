Mercedes: ‘Zou dom zijn om niet een herhaling van bandenprobleem te verwachten’

Het zou volgens Mercedes’ trackside engineering director Andrew Shovlin ‘dom’ zijn om te zeggen dat het team niet nog eens te maken krijgt met de problemen waar het team op Silverstone last van had. Het team moet zich focussen op het koelen van de banden en ziet Spanje als een goede test om te zien of ze vooruitgang hebben geboekt op dat gebied.

Mercedes domineerde het seizoen tot aan de 70th Anniversary Grand Prix, waar Max Verstappen de dominantie doorbrak door een betere bandenstrategie en betere bandenmanagement, terwijl Lewis Hamilton en Valtteri Bottas juist last hadden van flinke bandenslijtage, zelfs op de harde band. Pirelli bracht zachtere bandencompounds mee op het hete Silverstone, wat voor een bandenpoker zorgde. Volgens Shovlin moet Mercedes dan ook op haar hoede blijven voor dit probleem.

“Het zou dom zijn om te zeggen dat we dit probleem niet meer zullen zien en dat we er ook geen last van zullen hebben in Spanje”, zegt Shovlin in een video van Mercedes. “We moeten naar oplossingen kijken en als we deze week goede vooruitgang kunnen boeken in een poging om de aard van ons probleem precies te begrijpen en waarom het bij ons erger was dan de rest, dan denk ik dat we het probleem te boven kunnen komen”, aldus de trackside engineering director.

In Spanje zullen de omstandigheden vergelijkbaar zijn met de race van afgelopen week, de temperaturen zullen rond de dertig graden liggen. Het zal dus opnieuw een uitdaging bieden voor Mercedes, denkt Shovlin. “Er is geen twijfel dat Spanje moeilijk zal worden. Na Spanje gaan we naar Spa-Francorchamps, dat is een ander circuit waar je blaren op de banden kan krijgen. Onze focus wat betreft prestaties gaat naar het koelen van de banden, hoe we dit probleem kunnen vermijden. Hopelijk zien we het niet nog eens, maar Spanje zal een goede test zijn om te zien of we op dit gebied vooruitgang hebben geboekt”, aldus Shovlin.