Michael Masi neemt regie van moment tegen racisme in handen

De Formule 1 voorziet voor de start van de Grote Prijs van Groot-Brittannië opnieuw een moment waar de coureurs hun steun aan de strijd tegen ongelijkheid en racisme betuigen. Dat gebeurde eerder ook al, maar vooral tijdens de afgelopen twee raceweekends zag dat moment er erg rommelig uit.

Het is FIA-racedirecteur Michael Masi die deze week het moment heeft gecoördineerd. De FIA-racedirecteur zorgde voor een planning waarin exact staat wat er wanneer van de coureurs en teams wordt verwacht. De coureurs zullen, na een oproep via het centrale informatiesysteem, samen naar de startgrid wandelen, waar een ‘End Racism’-vlag zal worden onthuld.

Nadien volgt de mededeling dat “De Formule 1 en de FIA een moment in acht nemen om het belang van de strijd voor gelijkheid en gelijkwaardigheid voor iedereen benadrukken.” Het is tijdens die mededeling dat de coureurs, als ze dat willen, kunnen knielen. Een halve minuut na de eerste mededeling volgt een tweede: “Dank voor dit moment van steun om het racisme in de wereld te stoppen”, waarna het Engels volkslied gespeeld zal worden.

Tot slot is er een dankmoment voor de NHS, de National Health Service in Groot-Brittannië. De Britse gezondheidsdienst wordt bedankt voor zijn werk tijdens de coronacrisis.

