De Duitse rechtbank heeft geoordeeld dat het tijdschrift Die Aktuelle de familie van Michael Schumacher twee ton is verschuldigd. Begin 2023 publiceerde het magazine een nep-interview met de oud-wereldkampioen. Met behulp van kunstmatige intelligentie genereerde Die Aktuelle een gesprek met de Duitse coureur, die sinds een ski-ongeluk in 2013 niet meer in het openbaar is verschenen.

In april 2023 pakte Die Aktuelle flink uit middels een interview met de legendarische Duitse coureur. ‘Michael Schumacher, Het eerste interview, Wereldsensatie’, kopte het tijdschrift. Wat niet meteen duidelijk werd, was dat het artikel volledig door AI was geschreven. Schumacher had hier zelf dus niks mee te maken.

Het artikel zorgde voor een storm van kritiek in binnen- en buitenland. Het blad maakte daarop excuses en de hoofdredacteur werd op staande voet ontslagen. De familie Schumacher liet het daar echter niet bij zitten. Die Aktuelle werd voor de rechter gedaagd en inmiddels weet Übermedien te melden dat het blad de Schumachers 200.000 euro verschuldigd is.

Sinds zijn zware ski-ongeluk in 2013 is Michael Schumacher niet meer in het openbaar verschenen. Niemand weet dan ook hoe hij er nu aan toe is, met uitzondering van zijn familie, zijn advocaat en verzorgend personeel. Met zijn zeven titels deelt de coureur nog altijd het record voor meeste gewonnen wereldkampioenschappen.

