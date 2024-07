Voormalig Formule 1-coureur Mick Schumacher weet zeker dat hij kan terugkeren naar de koningsklasse. De 25-jarige Duitser is nu actief in het WEC-team van Alpine, maar werkte ook al een test af in een F1-bolide van de Fransen. Voor Schumacher telt alleen de Formule 1, het kampioenschap waarin zijn vader zeven keer de titel wist te winnen.

Voor zijn verplichtingen in het enduranceracen was de jonge coureur afgelopen weekend in Brazilië, voor de 6 uur van São Paulo. Sport.de vroeg hem daar naar de mogelijkheden voor promotie naar het Formule 1 van Alpine. “Mijn kansen in de Formule 1 lijken tot nu toe vrij goed,” reageerde een optimistische Mick Schumacher. “Voor mij is het belangrijk om terug te keren naar die tak van de motorsport, simpelweg omdat ik wil laten zien wat ik kan.”

Binnen handbereik

Volgens Mick Schumacher is de Formule 1 inmiddels ‘binnen handbereik’. “Ik moet er alleen voor zorgen dat ik niet té zelfverzekerd word, dat ik blijf doorgaan en ervoor zorg dat er een plan B is voor het geval het niet lukt”, voegde hij daaraan toe. “Maar mijn plan was altijd de Formule 1, nu moeten we afwachten welke kansen zich voordoen. Ik kan zo lang wachten als nodig is.”

Voor 2025 zijn er meer kapers op de kust. Alpine heeft nog één stoeltje te vergeven voor het aankomende seizoen. Reservecoureur Jack Doohan zei onlangs dat hij nog heel wat tests heeft met het team uit Enstone, terwijl adviseur Flavio Briatore zijn oog inmiddels op Carlos Sainz heeft laten vallen.

