Met veel spektakel werd Adrian Newey dinsdag gepresenteerd als de nieuwe technisch directeur van Aston Martin. De meesterontwerper koos na negentien jaar bij Red Bull voor “een nieuwe uitdaging” bij de groene renstal. Volgens oud-wereldkampioen Mika Häkkinen is het vertrek van Newey een flinke aderlating voor het team van Max Verstappen. Hoe groot is de invloed van het Britse meesterbrein?

LEES OOK: UPDATE | Weerbericht GP Azerbeidzjan: Gaat de wind een rol spelen in Bakoe?

De tweevoudig wereldkampioen analyseert namens Unibet de laatste ontwikkelingen in de Formule 1 en zag dinsdag hoe Adrian Newey zich eindelijk verbond aan Aston Martin. “Red Bull beweert misschien dat het technische team groter is dan één man, maar het is duidelijk dat Newey de afgelopen twee decennia echt een belangrijke leider is geweest”, schrijft Häkkinen. “Het is een significant verlies voor Red Bull.”

Invloed van Adrian Newey

De vraag is of zijn vertrek nu al invloed heeft op de prestaties van Red Bull. “Newey besloot het team te verlaten na de GP van Japan, toen het team zijn laatste een-tweetje scoorde en ook poleposition en de snelste ronde claimde”, vervolgt Häkkinen. “Sindsdien heeft Sergio Pérez een bijzonder moeilijk seizoen en dateert de laatste overwinning van Max Verstappen uit juni, tijdens de GP van Barcelona. Het kan toeval zijn dat de prestaties terugvallen, maar het is niet ondenkbaar dat een verandering in de technische staf daar iets mee te maken heeft.”

LEES OOK: FIA geeft gehoor aan coureurs, DRS-zone in Bakoe aangepakt

“Terwijl McLaren het gat met Red Bull in beide kampioenschappen blijft verkleinen, moeten we afwachten of de regerend wereldkampioen de problemen met de RB20 kan oplossen”, besluit de oud-coureur. “De volgende twee races, in Bakoe en Singapore, worden heel interessant. Hoewel Ferrari twee weken geleden een fantastische overwinning boekte in Monza, is McLaren momenteel het meest consistente team.”

Lees hier alles over de aanstaande GP in Azerbeidzjan

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!