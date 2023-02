Nu hij zijn debuutseizoen erop heeft zitten kijkt Guanyu Zhou met een positieve blik vooruit naar zijn tweede seizoen in de Formule 1. Hij weet dat er hogere verwachtingen zijn, maar voelt nu ook minder stress door de opgedane ervaring.

Zhou reed drie seizoenen in de Formule 2 toen hij vorig jaar eindelijk zijn opwachting mocht maken in de Formule 1, waarmee hij de eerste Chinese Formule 1-coureur ooit werd. Zijn debuutseizoen bij Alfa Romeo begon sterk met een puntenfinish in Bahrein, maar mede door de terugvallende prestaties van de bolide kon Zhou niet altijd schitteren. Dit jaar hoopt Zhou wel vaker in de punten te eindigen.

“Als rookie is de Formule 1 altijd zeer uitdagend”, blikt Zhou terug op zijn debuutseizoen. “Ik heb allerlei situaties meegemaakt en heb hoogte- en dieptepunten gekend. Ik ben blij met wat wij in het eerste seizoen hebben bereikt, maar de verwachtingen voor dit jaar zijn absoluut hoger.”

Zhou vecht dit jaar voor zijn zitje aangezien zijn contract eind dit jaar afloopt. De Chinees weet wat hem dit jaar te doen staat om zijn kansen te vergroten. “Het is best simpel: ik wil meer puntenfinishes pakken voor het team en voor mijzelf, en hoger eindigen. De achtste plek was vorig jaar mijn beste resultaat, dus dit jaar zou een top-zes fantastisch zijn. Daarnaast zou het mooi zijn om vaker Q3 te bereiken.”

Zhou heeft er alle vertrouwen in dat Alfa Romeo met de C43 de auto heeft om deze doelstellingen te bereiken. “Het gaat nog steeds heel spannend worden in het middenveld, het gaat dan echt om de kleine details. Minder fouten en meer constantheid zullen lonen.”

Dat hij zijn debuutseizoen nu achter de rug heeft, zal Zhou naar eigen zeggen alleen maar helpen om het nieuwe seizoen meer ontspannen tegemoet te gaan. “Vorig jaar was ik in Bahrein en de eerste paar races zo nerveus… dit jaar voel ik me meer relaxed. Het wordt nu mentaal compleet anders om deze uitdagingen aan te gaan”, aldus de Chinees.