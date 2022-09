Valtteri Bottas zou er wel een voorstander van zijn de Grand Prix-weekends wat in te korten, om te zorgen dat er meer op het spel staat tijdens de sessies die verreden worden.

Niet dat de Fin daarbij zover wil gaan als Formule 1-CEO Stefano Domenicali, overigens. De Italiaan zint nog altijd om meer ‘sprintweekends’ met sprintraces of zelfs het uitdelen van punten in vrije trainingen om ze wat meer de moeite waard – en zodoende spannender – te maken.

“Ik denk niet dat we elk weekend een sprintrace nodig hebben, maar misschien minder trainingen en meer actie”, oppert Bottas bij GPFans. Zijn wens voor méér sessies waarin iets op het spel staat, draagt eraan bij dat Bottas de sprintweekends overigens niet verkeerd vindt: “Want er is vrijdag gelijk actie.”

Een andere manier om direct voor meer actie te zorgen, zo denkt hij, is het inkorten van de raceweekends. Zeker voor sprintweekends zou dit een optie zijn. Daarin volgt na de eerste training, de kwalificatie. De daaropvolgende tweede training draait vervolgens echter eigenlijk nergens meer om.

De auto’s zijn dan na de kwalificatie immers al onder parc fermé-regels gegaan, waardoor er niks meer aan veranderd mag worden. De tweede training is dus vrij nutteloos, met daarna vervolgens nog de sprintrace en normale race op het programma.

In het algemeen, mijmert Bottas, is een tweedaags weekend sowieso misschien wel interessanter. “Al is er vast een reden dat het nu drie dagen duurt”, erkent hij. Alsnog kan het schema wel wat ingekort, volgens de Fin. “Misschien door vrijdagavond te trainen en zaterdagochtend gelijk tot echte actie over te gaan.”

