Oud-Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya zegt dat we dit seizoen een ‘heel andere’ Lewis Hamilton zien. Hij beweert dat het komt door Max Verstappen, die ervoor zorgt dat de zevenvoudig wereldkampioen ‘pusht zoals hij jarenlang niet meer heeft gedaan’.

Verstappen en Hamilton vechten het dit seizoen uit om de wereldtitel. Het seizoen telt nog – mits de Formule 1 een alternatief vindt voor de Japanse Grand Prix – twaalf races en de verschillen zijn minimaal. Hamilton heeft een voorsprong van acht punten op de Nederlander, van een dominantie is dus zeker geen sprake meer. Volgens oud-Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya heeft Verstappen er dit seizoen zelfs voor gezorgd dat we een ‘heel andere’ Hamilton zien.

“Lewis had altijd de beste auto, dus hij hoefde nooit risico’s te nemen”, zegt Montoya in een interview met Motorsport.com. “Het zou over een heel seizoen genomen toch wel zijn kant op vallen. Nu zien we een heel andere Lewis, één die we al een paar jaar niet meer hebben gezien. En dat is positief. We zien hem pushen zoals hij jarenlang niet meer heeft gedaan. Hij wordt gedwongen om dieper te gaan dan voorgaande jaren en moet mentaal en fysiek uit vaatjes tappen waar hij al een poosje niet meer uit had getapt, omdat het simpelweg niet nodig was. Ik denk dus dat Max ervoor heeft gezorgd dat we een nieuwe Lewis te zien hebben gekregen, doordat hij nu een stapje verder moet gaan. En dat is geweldig voor de sport”, aldus Montoya, die van 2001 tot en met 2006 actief was in de Formule 1.

Foto: FIA Pool

‘Ik had hetzelfde gedaan’

De oud-Formule 1-coureur kijkt ook terug op het incident op Silverstone, waar de twee zij-aan-zij door Copse wilden maar het in tranen eindigde voor Verstappen, die een impact van 51G te verduren kreeg. Volgens Montoya had Verstappen het slimmer kunnen aanpakken, maar had hij het zelf ook niet anders gedaan.

“Op Silverstone had hij een auto die een stuk sneller was dan de Mercedes”, meent Montoya. “Hij had Lewis erlangs kunnen laten en hem terug kunnen pakken op strategie. Maar de Max die wij kennen gaat niet van zijn gas. Ik had in mijn jongere jaren precies hetzelfde gedaan. Ik zou ook niet van mijn gas zijn gegaan. Maar met de kennis en ervaring die ik nu heb zou ik dat wel doen, als ik weet dat ik in de snellere auto zit. Max was echter gewend aan een situatie waarin hij de aanvallende partij was en dat anderen voor hem liften. Maar nu is hij er op een harde manier achter gekomen dat Lewis niet langer voor hem lift”, aldus de zevenvoudig Formule 1-racewinnaar, die Verstappen het kampioenschap gunt. “Hopelijk kan Max dit jaar het kampioenschap winnen. Maar linksom of rechtsom zal dit een geweldige ervaring voor hem zijn met het oog op de toekomst.”

Montoya was afgelopen weekend aanwezig in het Franse plaatsje Le Mans, waar hij deelnam aan de legendarische 24 uur van Le Mans. De Colombiaan reed in de DragonSpeed LMP2 in het Pro/Am-klassement. Samen met Hendrik Hedman en Ben Hanley won de oud-Formule 1-coureur in dat klassement, al levert hem dat niet de felbegeerde Triple Crown op. Daarvoor moet hij de winnaar in het algemeen klassement van die race zijn, de zege in Monaco en Indy 500 heeft hij wel al op zak.

