MP Motorsport via competitie op zoek naar nieuwe coureurs

MP Motorsport gaat via een open competitie op zoek naar nieuwe coureurs. Als een van de grootste autosportteams in Europa wil MP Nederlanders een kans geven om een autosportcarrière te starten. Van jong tot oud, iedereen tussen 7 en 60 jaar komt in aanmerking voor een racezitje, zij het in verschillende klassen. Opgelet, deelname kost 6050 euro.

Iedereen tussen 7 en 60 jaar maakt kans op een racezitje bij MP Motorsport. Het opleidingsteam lanceert vandaag een landelijke competitie om nieuwe coureurs te vinden. Voor kinderen tussen 7 en 11 jaar en kinderen tussen 12 en 15 staan er kartzitjes op het spel. Voor de iets ouderen tussen 16 en 25 is er zelfs een seizoen in de Spaanse Formule 4 te winnen. Volwassenen tussen 26 en 60 tot slot strijden voor een plaats in de Ford Fiësta Cup met Bas Koeten Racing.

In verschillende kwalificatieronden kunnen kandidaten hun kwaliteiten tonen. Alle vier leeftijdscategorieën gaan van start met de simulator-ronde. In elke categorie stoten 50 mensen door naar ronde 2. Daarin wordt, verdeeld over twee dagen, in karts gestreden voor een plek in de derde fase van de competitie.

Ook deel 3 van de competitie beslechten de kandidaten in een kart. Via een knockout-competitie vallen steeds meer kandidaten af. Afhankelijk van de leeftijdscategorie blijven na deze ronde nog 5 of 10 (mogelijke) winnaars over. Voor de winnaars van de twee jongste categorieën wacht ondersteuning voor het begin van een kartcarrière.

Bij de oudere klassen resteren nog twee ronden, beiden in Ford Fiësta’s. Eerst moet een racelicentie behaald worden, alvorens een kwalificatie-simulatie beslist wie de twee finalisten worden. De eindwinnaars van de twee oudste klassen winnen respectievelijk een seizoen in de Spaanse F4 en een plaats in de Ford Fiësta Cup met Bas Koeten Racing. Alle informatie over de MP Motorsport-competitie vind je hier.

