Na twee dagen al kalenderwijziging in DTM: openingsweekend verhuist naar Spa

Twee dagen na de bekendmaking van de hertekende DTM-kalender verandert de planning van het Duitse toerwagenkampioenschap opnieuw. Omdat de stad Neurenberg geen toestemming geeft voor het openingsweekend op de Norisring, vormt Spa-Francorchamps het decor voor de seizoensopener.

Het DTM-weekend op de Norisring (10/07–12/07) kan dan toch niet plaatsvinden. De stad Neurenberg, waar het stratencircuit gelegen is, geeft geen toestemming, waardoor de DTM twee dagen na de bekendmaking van haar herziene kalender alweer een raceweekend ziet verdwijnen.

Het openingsweekend schuift door de annulatie door naar Spa-Francorchamps. Het Ardennencircuit ontvangt de DTM voor het eerst in 15 jaar en mag nu dus ook het seizoen aftrappen. Het raceweekend in Spa staat op 1 en 2 augustus op de kalender. Hoewel ook Spa bij de bekendmaking van de kalender nog niet 100% zeker was, heeft de DTM ondertussen de benodigde vergunningen verkregen van de lokale overheden in Wallonië.

De herziene DTM-kalender voor 2020 bevat zo negen evenementen in Duitsland, België en Nederland, die tussen augustus en november worden gehouden. Voor ronde 4 van het seizoen komt het toerwagenkampioenschap naar Nederland, meerbepaald Assen. Het weekend op TT Circuit Assen staat gepland van 4 tot 6 september.



DTM-KALENDER 2020

01/08–02/08 – Spa-Francorchamps (BEL)

14/08–16/08 – Lausitzring (DUI)

21/08–23/08 – Lausitzring (DUI)

04/09–06/09 – Assen (NED)

11/09–13/09 – Nürburgring (DUI) – Grand Prix Circuit

– Grand Prix Circuit 18/09–20/09 – Nürburgring (DUI) – Verkorte omloop

– Verkorte omloop 09/10–11/20 – Zolder (BEL)

16/10–18/10 – Zolder (BEL)

06/11–08/11 – Hockenheim (DUI)

