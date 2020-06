Ook DTM lanceert kalender: 10 raceweekends en terugkeer naar Spa

Een dag na de Formule 1 kondigt ook de DTM haar kalender voor 2020 aan. In tegenstelling tot de koningsklasse lanceert het Duits toerwagenkampioenschap wel meteen de volledige kalender. Het DTM-kampioenschap wordt verreden over tien evenementen verdeeld over zeven circuits. “Voor de teams en coureurs wordt dit extreem compacte seizoen een echte uitdaging.”

Vanaf 10 juli gaat de DTM weer los. Het Duitse toerwagenkampioenschap trapt af op de Norisring, een maand later volgt de tweede ronde op Spa-Francorchamps. De DTM keer zo na 15 jaar terug op het Ardennencircuit, al staat het evenement, net als het openingsweekend op de Norisring, nog onder voorbehoud van goedkeuring van de lokale overheid. Na Spa gaat het naar de Lausitzring voor de eerste van drie double headers.

Lees ook: Doodsteek voor DTM? Audi trekt zich eind 2020 terug

Voor ronde 5 van het seizoen komt het toerwagenkampioenschap naar Nederland, meerbepaald Assen. Het weekend op TT Circuit Assen staat gepland van 4 tot 6 september. Na Assen volgt op de Nürburgring de tweede double header. Tijdens het eerste weekend wordt op het GP-circuit gereden, een week later vormt een verkorte omloop het decor. Van West-Duitsland gaat het opnieuw naar België voor een dubbel weekend in Zolder, waarna het seizoen op 8 november wordt afgesloten in Hockenheim.

“Dit is het resultaat van het harde werk van alle betrokkenen in zeer bijzondere omstandigheden”, klinkt DTM-baas Gerhard Berger opgetogen. “Al bij al zijn we erin geslaagd een compacte kalender te bedenken die het wachten waard was.” Ook Dieter Gass, baas van Audi Motorsport, is tevreden met de kalender. “Deze uitgebreide racekalender is geweldig nieuws voor alle DTM-fans. Voor de teams en coureurs wordt dit extreem compacte seizoen een echte uitdaging. Desalniettemin zijn we allemaal blij dat de actie eindelijk weer op gang komt.”



DTM-KALENDER 2020



10/07–12/07 – Norisring (DUI)

01/08–02/08 – Spa-Francorchamps (BEL)

14/08–16/08 – Lausitzring (DUI)

21/08–23/08 – Lausitzring (DUI)

04/09–06/09 – Assen (NED)

11/09–13/09 – Nürburgring (DUI) – Grand Prix Circuit

– Grand Prix Circuit 18/09–20/09 – Nürburgring (DUI) – Verkorte omloop

– Verkorte omloop 09/10–11/20 – Zolder (BEL)

16/10–18/10 – Zolder (BEL)

06/11–08/11 – Hockenheim (DUI)

Lees ook: DTM trapt Europees autosportseizoen begin juni opnieuw af