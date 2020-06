Nadeel voor McLaren: team test niet voor seizoenstart, hetzelfde lot voor Red Bull?

Teams mogen voor het openingsnummer in Oostenrijk twee dagen testen ter voorbereiding op de seizoenstart. Mercedes en Ferrari maakten vorige week al bekend deze mogelijkheid te zullen gebruiken, McLaren kondigt nu aan dit niet te doen. Reden daarvoor is de auto waarmee getest moet worden en meer bepaald de motor die achterin steekt.



De Formule 1 staat de teams toe dankzij een tweedaagse test opnieuw te wennen aan de protocols en het werk in de garage. Belangrijke voorwaarde voor zo’n test is dat er gebruikt wordt gemaakt van een bolide uit 2018 of ouder. Bij Mercedes stapt Valtteri Bottas vandaag in de W09 uit 2018, morgen is Lewis Hamilton aan de beurt. Ook Ferrari maakte al bekend later deze maand de SF71H van stal voor de heropstart.

Voor teams die sinds 2018 van motorleverancier wisselden is zo’n test organiseren niet zo vanzelfsprekend. McLaren, dat dit jaar met Renault-motoren aantreedt, reed in 2018 met een Honda-krachtbron in de auto. Daarom test McLaren niet voor het openingsweekend in Oostenrijk. “We hebben helaas niet de mogelijkheid om een ​​auto van twee jaar geleden te gebruiken omwille van de motorleverancier die we in die periode hadden”, doelt Seidl op de Honda-motor.

Lando Norris maakte als oplossing meters in een Formule 3-bolide met zijn ex-team Carlin. “Zoals iedereen heeft gezien, deed Lando (Norris, red.) wat karting en een test in een F3-auto. We onderzoeken of we hetzelfde kunnen doen met Carlos (Sainz, red.), zodat de coureurs klaar zijn”, gaat Seidl verder. “En natuurlijk gaan ze ook simulatorwerk verrichten.”

Verstappen in een Toro Rosso?

Red Bull wisselde sinds 2018 net als McLaren van engine supplier. Het team stapte in 2019 na een vertroebelde relatie met Renault over naar Honda. Net als McLaren lijkt het team uit Milton-Keynes onwaarschijnlijk om een auto uit 2018 te gebruiken voor de test. Een mogelijke oplossing voor Verstappen en Albon is dat het Britse team besluit zijn coureurs in een Toro Rosso STR13 te plaatsen, die in 2018 al was uitgerust met een Honda-motor.

